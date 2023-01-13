“Шахедам” кінець? Литва надасть зброю для знищення дронів

Вже найближчим часом Литва може передати Збройним силам України установки L20, які допоможуть знищувати іранські безпілотні літальні апарати Shahed-136. Про це стало відомо від президента Литви Гітанаса Науседи під час зустрічі з президентом Польщі та України у Львові.

Що про це відомо

Чиновник стверджує, що зенітні установки передадуть українській армії разом з боєприпасами в найкоротші терміни. Литовські підприємства оборонно промислового комплексу будуть продовжувати надавати Україні військову підтримку. Відомо, що оборонне відомство Литви заклало в бюджет сорок мільйонів євро на закупівлю озброєння для потреб української армії.

За словами президента Литви, понад 95% жителів його країни підтримують надання Україні гуманітарної допомоги. Більше того, понад 70% литовців особисто пожертвували для України гроші або товари. Загалом підтримка литовського народу безпрецедентна. Об’єм наданої Литвою допомоги сягнув 660 млн євро. З цієї суми близько 240 млн євро були направлені саме на військову допомогу. Литва має намір допомагати українському народові до повної перемоги над окупантами.

Щодо установки L70, то її розробив шведський концерн Bofors. Вона належить до числа найбільш поширених зенітних комплексів на планеті. L70 виготовляють за ліцензією одразу в шести країнах. Для ураження повітряних цілей в зенітці використовують 40-мм снаряди. За хвилину цю машина здатна здійснити 240 пострілів.

Нагадаємо, що українські конструктори не залишаються осторонь. Вони створили унікальні дрони, які зможуть полювати на іранські “шахеди”. Наразі понад сотня осіб проходять навчання, адже освоїти керування цими безпілотними літальними апаратами досить нелегко. Проте це дозволить силам ППО зберегти дороговартісні ракети, адже окупанти запускають іранські “шахеди” вночі, щоб унеможливити їх знищення за допомогою стрілецької зброї.

До слова, наші захисники наприкінці січня почнуть навчатися керувати протиракетний системами Patriot, які Україні нададуть західні партнери. Тож вже найближчим часом наше небо може стати безпечнішим.