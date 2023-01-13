Зі січня змінилася вартість транспортування газу: хто заплатить вдвічі більше

Вже в січні 2023 року українцям перерахувати вартість послуги з доставки газу. Всі звернули увагу на те, що тарифи не змінились, а суми в платіжках подекуди зросли в два рази. Розповідаємо, що відбувається.

Перерахунок вартості доставки газу відбувається щорічно зі січня місяця. Доставка – це однакова сума, яку всі платять кожного місяця, незалежно, скільки кубометрів голубого палива використали. Проте насправді плата за розподіл газу пов’язана зі споживанням природного газу не в конкретному місяці, а за попередній опалювальний рік.

Тобто під поняттям “опалювальний рік” мають на увазі період від січня минулого року по січень поточного року. Виходить, що якщо за минулий рік ви використали більше блакитного палива, то доведеться більше платити за транспортування газу. Якщо сума в платіжці зросла не на кілька гривень чи кілька десятків гривень, то ймовірно причина високої ціни повязана з:

встановленням в будинку індивідуального газового опалення;

встановленням газового водонагрівача замість електричного;

використанням газової конфорки для обігріву помешкання, що до речі заборонено відповідно до правил безпеки.

Також ви можете самостійно порахувати, чи правильно визначена сума. Для цього підрахуйте, скільки кубометрів природного газу ви використала за минулий рік, розділіть цю суму на 12 місяців. Та помножте на вартість транспортування кубоментра газу. Вартість доставки одного кубометра блакитного палива можна дізнатися в регіонального постачальника газу.

Чому українці повинні платити за транспортування?

В результаті реформи ринку газу було розділено функції продажу та доставки. Таким чином споживач отримав право самостійно вибирати компанію, яка постачатиме газ. Проте утримання газової мережі, обслуговування та ремонт, а також розрахунок обємів та нарахування вартості потребує чималих витрат. Саме тому українці повинні платити за доставку.