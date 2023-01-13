Стало відомо, що буде зі світлом цими вихідними 

Через постійні атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру, населення України страждає. Людям доводиться миритися з постійними відключеннями світла, води та тепла. Ситуацію ускладнює й те, що через похолодання споживання електроенергії різко зросло.

Попри все, 14-15 січня, тобто в суботу та неділю, ситуація з електропостачанням має покращитися. В Укренерго це повязують з очікуваним потеплінням, що дозволить скоротити об’єми відключень Таку інформацію повідомив глава правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі марафону “Єдині новини”.

Зазначається, що чим вищою буде температура повітря, тим кращою буде ситуація з електропостачанням. Також ситуація стабілізується, адже значна кількість підприємств не працює в суботу та неділю.

За словами Кудрицького на вихідних очікується потепління, тож буде значно легше збалансувати споживання відносно наявного об’єму генерації електроенергії.

Українські енергетики роблять все можливе для збільшення генерації та прискорення відновлення енергетичних об’єктів, які пошкодили чи зруйнувати ракети російських окупантів.

Кудрицький пояснює, що енергетики зараз працюють над тим, щоб “витиснути” максимум генеруючих потужностей з енергосистеми. Також докладається максимум зусиль. щоб прискорити ремонтні роботи пошкодженого обладнання. Робиться все можливе та неможливе, щоб з кожним днем збільшувати генерацію.

Проте українців і надалі закликають максимально заощаджувати електроенергію. Також в Укренерго просять не вмикати потужну техніку одразу після ввімкнення електрики, адже це створює високе навантаження на трансформатори, через що ті можуть виходити із ладу.

Нагадаємо, що Збройні сили Україні вже найближчим часом отримають системи протиракетного захисту Patriot. Одну батарею нададуть США, ще одну – Німеччина. Також Канада закупить в США батарею NASAMS та передасть її Україні. Наприкінці січня наші спеціалісти почнуть освоювати Patriot, що дозволить зробити наше небо безпечнішим та вберегти критичну інфраструктуру від ракетних атак окупантів.