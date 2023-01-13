Чи отримає Україна німецькі Leopard від Польщі: у Шольца зробили важливу заяву

Берлін повністю змінює своє ставлення до поставок танків Україні. Віце-канцлер, міністр економіки Робер Хабек заявив, що Германія не повинна перешкоджати наданню танків “Леопард” Україні третіми країнами, в тому числі Польщі.

Die Welt сповіщає, що за словами міністра ймовірність надання німецьких танків Leopard, які раніше продали Польщі будуть залежати в тому числі від позиції Німеччини. За словами Хабека, наразі офіційний Берлін не повинен перешкоджати цій поставці.

За словами віце-канцлера, є значна різниця між прийняттям рішення для себе та перешкоджанням прийняттю рішення іншими. Німеччина не повинна створювати перешкоди, коли інші країни приймають рішення підтримувати Україну, незалежно від того, яке рішення прийме Німеччина.

Таким чином вже через кілька місяців Україна зможе отримати важкі танки та навіть авіацію. Наразі відомо, що Польща, Фінляндія та Велика Британія готові надати Україні “деяку” кількість важких танків. Це спричинить ланцюгову реакцію та “спровокує” інші країни на більш активну допомогу. Також Сполучені штати Америки на Німеччина обіцяють надати протиракетні системи Patriot.

Вже наприкінці січня українці почнуть освоювати керуванням цим видом зброї. По його закінченню американські системи ПРО стануть на захист нашого неба. Про терміни передачі Patriot Німеччиною поки невідомо. Також Канада закупить в США NASAMS та передасть їх Україні. Литва пообіцяла найближчим часом надати зенітки L70 для ефективної боротьби з безпілотними літальними апаратами Shahed-136, якими російські окупанти атакують критичну інфраструктуру України.

Тож спільними зусиллями всього цивілізованого світу Україна нарешті здобуде довгоочікувану перемогу над російськими окупантами. Сподіваємося, що 2023 рік нарешті стане переможним. Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна готує масштабну контрнаступальну операцію для звільнення всієї території України.