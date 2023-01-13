Євро різко зріс до 43 гривень: актуальний курс валют на сьогодні

В той час як долар майже не змінився в четвер, то європейська валюта в другій половині дня наблизилася до психологічної позначки в 43 гривні.

Середній курс долара на валютному аукціоні до вечера четверга, 12 січня, майже не змінився відносно денних значень та додав в продажу 2 копійки, тобто 40,52 гривні за долар, а в покупці залишився без змін.

Євро навпаки суттєво зріс в ціні. Станом на 19 годину четверга курс продажу євро зріс на 13 копійок відносно значень полудня і склав 42,98 гривні за євро. В покупці євро зріс на 8 копійок, до 42,74 гривні за одиницю.

Про це свідчить інформація з оголошень купівлі-продажу валюти на сайті kurs.com.ua.

Готівковий курс долара та євро в банках України

В середньому готівковий курс валют не змінився відносно денних значень ні в продажу, ні в покупці. Євро також залишився на старому рівні. Таку інформацію наводить популярний портал “Мінфін”.

Станом на сьогодні найнижчий курс продажу долара встановлено в OTP банку – 40 гривень за долар. В Приватбанку курс покупки на рівні 40,3 гривні, Універсал Банку – 40,55 гривні. Укргазбанк та Укрексімбанк продають американську валюту по 40,7 гривні за долар. Сенс Банк – 40,75 гривень за одиницю.

Курс продажу євро зберігається на рівні 42,5 гривні за євро в Укргазбанку. Приват підняв курс на копійок, до 42,65 гривні за євро. Такий же курс в Універсал Банку.

Експерти стверджують, що вже влітку Національний банк України може припинити стримувати курс долара. В першій половині цього року значна фінансова допомога західних партнерів допоможе стримувати знецінення гривні. А от в другій через нестачу фінансування в НБУ можуть відпустити гривню. Проте навряд чи курс долара зросте до 50 гривень за одиницю Хоча ситуація буде повністю залежати від подій на фронті.