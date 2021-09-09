Розкрито простий спосіб дізнатися, хто таємно користується вашим смартфоном під час вашої відсутності

Смартфон в сучасному світі – навіть більш інтимна річ, ніж нижня білизни. Ми нервуємо, якщо стороння людина бере його в руки заблокованим – адже на екрані блокування можуть спливати повідомлення з месенджерів і додатків. А вже розблокований девайс багато і зовсім не довіряють навіть близьким.





Дізнатися, хто таємно користується телефоном під час вашої відсутності, можна за допомогою безкоштовного додатку WTMP (Who touched my phone, або «Хто брав мій телефон»). Він працює у фоновому режимі, відстежує будь-які дії з пристроєм, а також забезпечує йому додатковий захист.

Якщо хтось візьме ваш смартфон, WTMP зробить наступне:

Зафіксує вдалу або невдалу спробу розблокування. Якщо невдалих спроб буде занадто багато, програма може відключити телефон або видалити з нього всі дані. Якщо гаджет розблокують, WTMP запам’ятає час, зробить знімок фронтальною камерою, і почне запам’ятовувати, які програми і файли відкриває сторонній.

У додатку зберігаються звіти про кожну спробу розблокування. Причому людина, яка полазила в вашому телефоні, не знатиме про «стеження»: WTMP ніяк себе не проявляє. За замовчуванням в рядку стану відображається напис «Захист включено», але і це не проблема: по-перше – «зломщик» помітить її тільки після розблокування, по-друге – її теж можна відключити.

А ще у WTMP є синхронізація з хмарою – звіти про розблокування з фотографією зловмисника можна буде подивитися, навіть якщо гаджет вкрадуть. Додаток повністю безкоштовний, так що користуйтеся – ось посилання на Google Play .