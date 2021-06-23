MIUI 12.5 згубила ще один популярний смартфон Xiaomi – почекайте з апдейтом

Розробники з Xiaomi примудрилися знову «сісти в калюжу» з прошивкою MIUI 12.5, згубивши черговий свій телефон. На цей раз «коса смерті» пройшлася по популярному гаджету Mi 11 Lite, який в 50% випадків зовсім перестав завантажуватися після установки оновлення.





Проблеми переслідують MIUI 12.5

Китайські розробники з Xiaomi продовжують наполегливо удосконалювати свою прошивку MIUI 12.5, однак тут вступає в силу прислів’я «ліс рубають, тріски летять». Минулого разу тріски практично згубили частину телефонів серії Mi, які отримали безліч помилок і багів, часто несумісних з працездатністю апаратів. Частково ситуацію вдалося врегулювати за допомогою спеціального додатку MIUI Pioneer, який дозволяє користувачам звітувати розробникам безпосередньо про помилки, однак повністю проблеми знищені не були.

Яскравим прикладом неспроможності поточної версії MIUI 12.5 стати цілком робочою стала ситуація з Mi 11 Lite – популярним гаджетом, який користується попитом по всьому світу. Після того, як на апарат надійшло оновлення, багато пристроїв цієї серії перестали працювати. Причиною став бутлуп – постійне перезавантаження пристрою відразу ж після включення. Ця проблема почала спостерігатися у приблизно половини девайсів. Однак навіть ті апарати, які не потрапили під дію даного бага, отримали цілий «букет» інших, включаючи:

неможливість зарядки батареї або її швидка розрядка;

зависання програм і самої прошивки;

уповільнення роботи ПО;

помилки при запуску деяких додатків.

Така ж ситуація спостерігалася на інших флагманах Mi 11 під час випуску апдейта MIUI 12.5.8.0.RKBCNXM, але за допомогою MIUI Pioneer її вдалося вирішити. Однак в поточній ситуації навіть допомога співтовариства не дозволяє розробникам швидко усунути несправність.