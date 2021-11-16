Знайдено спосіб прочитати видалені повідомлення в WhatsApp

Повідомлення у WhatsApp продовжують зберігатися в пам’яті телефону навіть після їх видалення з особистих листування та групових чатів. Як з’ясували журналісти The Sun, їх можна прочитати за допомогою функцій резервного копіювання.





Щоб відновити видалені повідомлення, потрібно видалити WhatsApp, а потім знову встановити його з магазину програм. Після входу в систему користувачеві запропонують скористатися резервними копіями месенджера, що існують на пристрої. Після відновлення в листуванні виявляться навіть видалені повідомлення.

У The Sun зазначають, що знайдений спосіб далеко не єдиний. Прочитати видалені повідомлення в WhatsApp можна також за допомогою журналу повідомлень, який зберігається на пристрої. Однак для цього необхідно, щоб користувач взаємодіяв з повідомленням про повідомлення, яке потім видалено. Крім того, перезавантаження телефону може скинути реєстр повідомлень.

Резервні копії чатів та всіх повідомлень у WhatsApp за замовчуванням створюються щодня о 2 годині ночі за місцевим часом користувача. Однак у налаштуваннях можна змінити періодичність на щотижневий або щомісячний.