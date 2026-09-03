Кінець епохи: VAG закриває автомобільний бренд після майже 80 років історії

Volkswagen Group готує радикальне скорочення свого портфеля брендів. За інформацією німецького WirtschaftsWoche, автомобілі під маркою Seat можуть остаточно припинити випускати не пізніше кінця 2029 року, а головним іспанським брендом концерну стане Cupra.

Видання посилається на конфіденційний документ, підготовлений для засідання наглядової ради Volkswagen 3–4 вересня 2026 року. У ньому прямо зазначено, що Seat планується «впорядковано та з мінімальними витратами» вивести з ринку до кінця десятиліття. Бренд уже не входить до цільової структури концерну на 2030 рік.

Однак формально остаточне рішення ще не оголошене. У Seat у відповідь на публікацію заявили Europa Press, що Volkswagen перебуває у процесі масштабної трансформації, а рішення щодо майбутнього марки має розглядати наглядова рада. За словами представників компанії, «жодного рішення з цього питання ще не ухвалено».

Cupra фактично вже обігнала Seat

Причина такого кроку добре помітна у статистиці продажів. У 2025 році Seat реалізувала близько 257 тисяч автомобілів — на 17% менше, ніж роком раніше. Тим часом Cupra встановила власний рекорд із приблизно 329 тисячами машин, збільшивши продажі більш ніж на 32%.

Таким чином молодший бренд, який лише у 2018 році виділили з Seat в окрему марку, вже продається краще за свого «батька».

Саме на Cupra Volkswagen хоче сконцентрувати подальші інвестиції. Згідно з документами WiWo, існуючі продукти, виробничі та дилерські структури Seat планують поступово оптимізувати й частково перенести до Cupra. У перспективі концерн розраховує довести продажі Cupra до 500–600 тисяч автомобілів на рік.

Заводи Seat не зникнуть разом із брендом

Припинення існування марки не означає закриття іспанського виробництва. Компанія SEAT S.A., якій належать бренди Seat і Cupra, продовжить працювати.

Більше того, завод у Марторелі зараз відіграє одну з ключових ролей у переході Volkswagen на компактні електромобілі. У червні 2026 року там стартувало виробництво Cupra Raval і Volkswagen ID. Polo. Підприємство також бере участь у випуску нового сімейства доступних електромобілів концерну.

Тобто Volkswagen фактично може прибрати сам бренд Seat, але зберегти його заводи, персонал та значну частину інфраструктури, переключивши їх на Cupra та інші марки групи.

Для нинішніх власників Seat, зокрема в Україні, різких змін також не очікується. У внутрішньому плані Volkswagen окремо зазначено, що після припинення продажів автомобілів компанія продовжить виконувати існуючі зобов’язання перед клієнтами, включно із сервісним обслуговуванням.

Якщо план отримає остаточне схвалення, завершиться історія марки, яка існує з 1950 року. При цьому її місце всередині Volkswagen Group фактично займе Cupra — бренд, який лише кілька років тому був спортивним підрозділом самого Seat.

Volkswagen Group готує радикальне скорочення свого портфеля брендів. За інформацією німецького WirtschaftsWoche, автомобілі під маркою Seat можуть остаточно припинити випускати не пізніше кінця 2029 року, а головним іспанським брендом концерну стане Cupra.

Видання посилається на конфіденційний документ, підготовлений для засідання наглядової ради Volkswagen 3–4 вересня 2026 року. У ньому прямо зазначено, що Seat планується «впорядковано та з мінімальними витратами» вивести з ринку до кінця десятиліття. Бренд уже не входить до цільової структури концерну на 2030 рік.

Однак формально остаточне рішення ще не оголошене. У Seat у відповідь на публікацію заявили Europa Press, що Volkswagen перебуває у процесі масштабної трансформації, а рішення щодо майбутнього марки має розглядати наглядова рада. За словами представників компанії, «жодного рішення з цього питання ще не ухвалено».

Cupra фактично вже обігнала Seat

Причина такого кроку добре помітна у статистиці продажів. У 2025 році Seat реалізувала близько 257 тисяч автомобілів — на 17% менше, ніж роком раніше. Тим часом Cupra встановила власний рекорд із приблизно 329 тисячами машин, збільшивши продажі більш ніж на 32%.

Таким чином молодший бренд, який лише у 2018 році виділили з Seat в окрему марку, вже продається краще за свого «батька».

Саме на Cupra Volkswagen хоче сконцентрувати подальші інвестиції. Згідно з документами WiWo, існуючі продукти, виробничі та дилерські структури Seat планують поступово оптимізувати й частково перенести до Cupra. У перспективі концерн розраховує довести продажі Cupra до 500–600 тисяч автомобілів на рік.

Заводи Seat не зникнуть разом із брендом

Припинення існування марки не означає закриття іспанського виробництва. Компанія SEAT S.A., якій належать бренди Seat і Cupra, продовжить працювати.

Більше того, завод у Марторелі зараз відіграє одну з ключових ролей у переході Volkswagen на компактні електромобілі. У червні 2026 року там стартувало виробництво Cupra Raval і Volkswagen ID. Polo. Підприємство також бере участь у випуску нового сімейства доступних електромобілів концерну.

Тобто Volkswagen фактично може прибрати сам бренд Seat, але зберегти його заводи, персонал та значну частину інфраструктури, переключивши їх на Cupra та інші марки групи.

Для нинішніх власників Seat, зокрема в Україні, різких змін також не очікується. У внутрішньому плані Volkswagen окремо зазначено, що після припинення продажів автомобілів компанія продовжить виконувати існуючі зобов’язання перед клієнтами, включно із сервісним обслуговуванням.

Якщо план отримає остаточне схвалення, завершиться історія марки, яка існує з 1950 року. При цьому її місце всередині Volkswagen Group фактично займе Cupra — бренд, який лише кілька років тому був спортивним підрозділом самого Seat.