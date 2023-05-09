Євробачення 2023: де його можна дивитися в Україні

У вівторок, 9 травня, у Ліверпулі стартує 67-й пісенний конкурс “Євробачення”, який приймає Україна. У перший день конкурсу свої пісні представлять 15 країн-учасниць, а також визначаться перші 10 фіналістів.

GSMinfo розповідають, де і коли налаштовуватися на трансляцію.

Представники України, гурт “ТВОРЧІ”, не виступатимуть 9 травня, оскільки вони автоматично потрапляють до фіналу як країна-переможець попереднього року. Згідно з букмекерськими ставками, ТВОРЧІ наразі посідають четверте місце з ймовірністю перемоги 7%. Франція та Фінляндія посідають третє та друге місця відповідно, а Швеція лідирує з ймовірністю перемоги 49%.

Варіанти перегляду трансляції

В Україні шоу можна буде переглянути по телебаченню та онлайн. Пряма трансляція першого півфіналу “Євробачення 2023” розпочнеться о 22:00 за київським часом на телеканалі “Суспільне Культура” та сайті, цифровій платформі “Суспільне Євробачення”, а також у додатку Dia (у розділі Dia.TV). Трансляцію конкурсу також можна буде переглянути на офіційному сайті Євробачення та на сторінці в YouTube.

Перший півфінал з Ліверпуля коментуватиме Тимур Мірошниченко, який вже 18 років є українським голосом Євробачення. Його коментар можна буде переглянути на YouTube-каналі “Євробачення Україна”.

Українці можуть голосувати у другому півфіналі та фіналі, але не голосуватимуть у першому півфіналі. Другий півфінал відбудеться у четвер, 11 травня. Після обох виступів до гранд-фіналу пройдуть 26 учасників.

У першому півфіналі Євробачення 2023 виступатимуть виконавці з Норвегії, Мальти, Сербії, Латвії, Португалії, Ірландії, Хорватії, Швейцарії, Ізраїлю, Молдови, Швеції, Азербайджану, Чехії, Нідерландів та Фінляндії.