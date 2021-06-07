Microsoft автоматично оновила Windows 10

Корпорація Microsoft почала “тренувати” свою систему машинного навчання для автоматичного оновлення Windows 10 збірки 2004 до новітнього релізу Windows 10 21H1, випущеного в травні.
“Машинне навчання допоможе нам виявляти потенційні проблеми швидше і вибирати найбільш підходящий час для оновлення кожного комп’ютера, як тільки виходить нова версія Windows“, – йдеться в блозі Microsoft.
Оновлення в автоматизованому режимі доступно не всім користувачам, однак бажаючі можуть завантажити апдейт вручну через центр повідомлень.
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