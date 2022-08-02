Українців будуть бронювати від військової служби через «Дія»: у Мінцифри вже працюють над новою послугою

Українських IT-спеціалістів можна буде бронювати від військової служби через додаток «Дія». Зараз над розробкою цієї процедури все ще працюють у Міністерстві цифрової трансформації України. Та вже незабаром спрощений варіант бронювання буде визнаний на законодавчому рівні і представлений широкому загалу.





Про нововведення Мінцифри повідомило в своєму коментарі для порталу dev.ua. Також інформацію підтвердив керівник проектного відділу «Дія.City». Він зазначив, що процедура бронювання в новому форматі буде значно швидшою. З моменту подачі документів роботодавцю доведеться чекати на результат не довше тижня. Зараз же уповноважені органи обробляють заявки на бронювання від 4 до 6 тижнів.

У Мінцифри відзначили, що збираються перебрати всі доступні інструменти для автоматизації та оптимізації процесу бронювання працівників IT-компаній. Найближчим часом буде обрано опцію, що найкраще підходить для цифровізації бронювання. Тоді новинку представлять на розгляд влади, а згодом передадуть у користування українцям.

Наразі відомо лише про намір Міінстерства перенести подачу документів на бронювання працівників у державний застосунок «Дія». Тобто забронювати програмістів їхні роботодавці зможуть просто з офісу, без необхідності відриву від робочого процесу для збору всіх необхідних документів.

Нагадаємо, що представники українського бізнесу вже неодноразово зверталися до влади з прохання спростити і пришвидшити процедуру бронювання працівників. Особливо вони наголошували на затягуванні цього процесу відповідальними державними структурами. І це справді дуже болюче питання.

З моменту подання документів на бронь працівника і до отримання відповіді проходить 1-1,5 місяця. Враховуючи, що підприємства зазвичай планують свою діяльність лише на 2-3 тижні вперед, таке положення справ створює для керівників певні незручності. Адже розписуючи виробничі завдання вони не знають, чи зможуть у найближчі дні розраховувати на того чи іншого працівника.