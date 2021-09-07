Вчені випадково розкрили популяцію космічних об’єктів

Вчені запропонували привабливе пояснення того, як з’явився своєрідний космічний об’єкт під назвою WISEA J153429.75-104303.3 на прізвисько «Аварія» ( The Accident) . Йдеться про коричневого карлика.





Коричневі карлики утворюються як зірки, але вони не володіють достатньою масою, щоб запустити ядерний синтез – процес, який змушує зірки сяяти. І хоча коричневі карлики іноді не піддаються опису, астрономи добре розбираються в їх загальних характеристиках, пише SciTechDaily.

«Аварію» знайшли завдяки щасливому випадку. Знахідка не схожа ні на одного з понад 2000 коричневих карликів, які були виявлені в нашій галактиці досі.

З віком коричневі карлики остигають, і їх яскравість в різних довжинах хвиль змінюється. Це схоже на те, як деякі метали при нагріванні змінюють колір від яскраво-білого до темно-червоного при охолодженні. «Аварія» збила вчених з пантелику, тому що вона була слабкою в деяких ключових довжинах хвиль (тобто холодна і стара), але при цьому вона була яскрава в інших, що вказувало на більш високу температуру.

«Цей об’єкт перевершив всі наші очікування», – каже Деві Кіркпатрік, астрофізик з Каліфорнійського технологічного інституту. Він стверджують, що вік знахідки може становити від 10 до 13 мільярдів років – вдвічі більше середнього віку інших відомих коричневих карликів.

Якщо всі припущення вчених підтвердяться в майбутньому аналізі «Аварії», то виявиться, що вона утворилася, коли наша галактика була набагато молодше і мала інший хімічний склад. Це дозволяє припустити, що, в наших галактичних околицях ховається набагато більше древніх і невивчених коричневих карликів. Можливо, мова йде про цілі популяції, відзначають фахівці.