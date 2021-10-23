Нове дослідження пояснило, чому чоловіки живуть менше жінок

Австралійські вчені з’ясували, чому середня тривалість життя чоловіків менше, ніж у жінок . Дослідники хотіли перевірити гіпотезу, згідно з якою у гетерогаметних особин (чоловічих, з набором хромосом XY), Y-хромосома в меншій мірі здатна захистити їх від шкідливих генів.





Щоб підтвердити це положення, фахівці проаналізували доступну літературу за статевими хромосомами і встановили, що серед представників ссавців, птахів, рептилій, риб, земноводних і комах спостерігається та ж закономірність: гетерогаметна стать (чоловіча) гинула раніше гомогаметної (жіночої).

Як зазначає Biology Letters , виходячи з даних спостережень, вчені зробили висновок, що Y-хромосома не може «перебороти» Х-хромосому, яка несе шкідливі мутації, які можуть піддавати організм різним загрозам.

У той же час в гомогаметних хромосомах (ХХ) такої проблеми не існує. У них здорова Х-хромосома може замінювати іншу. Таким чином, шкідливі гени НЕ експресуються, а тривалість життя збільшується.