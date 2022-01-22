BankID и «Дія»: в вопросе платного входа в приложение поставлена точка

Вход в «Дія» все же останется бесплатным. Несмотря на введение с 1 февраля обязательной оплаты за сервис BankID, пользование государственным приложением не будет стоить украинцам ни копейки.





Такую новость сообщили в пресс-службе Нацбанка. «Если вам попадется информация, что за приложение «Дія» нужно платить, – это совершенно точно фейк», – предупредили в НБУ.

Представители регулятора также подчеркнули, что оплата за использование BankID вводится исключительно для финансовых учреждений и компаний-предоставителей коммерческих услуг. В отличие от них, «Дія» является поставщиком некоммерческих услуг. То есть, никто не собирается брать с граждан деньги за вход в приложение.

Какие услуги BankID будут платными?

Недавно в Национальном банке объявили, что подключение системы BankID со следующего месяца станет платным. Регулятор обнародовал следующие тарифы за услуги в системе:

подключение абонента – 2 500 гривен;

подключение узла для дополнительного абонента – 2 000 гривен;

обслуживание подключенного ранее абонента в течение 1 месяца – 600 гривен;

обработка запроса на подтверждение электронной идентификации между пользователем и компанией-поставщиком услуги – 0,1 гривны (оплачивает компания-поставщик услуги).

BankID – что это?

BankID – это система украинского Национального банка, позволяющая дистанционно идентифицировать граждан, используя их банковские данные. Этот сервис необходим украинцам для получения доступа к пользованию услугами, предоставляемыми онлайн. Обычно такие услуги предоставляют:

государственные организации и учреждения;

учреждения, оказывающие финансовые услуги (банковские и небанковские);

коммерческие учреждения и организации.

По состоянию на сегодняшний день государственным сервисом пользуется 134 клиента. Среди них 95 компаний-поставщиков услуг, а также 39 банковских учреждений-идентификаторов. Но, несмотря на введение оплаты за услуги BankID, количество пользователей все равно прогнозированно будет расти. Ведь система значительно упрощает работу компаний с клиентами и ускоряет процедуру обмена данными между ними. В этом случае выгода от использования вполне компенсирует расходы.

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