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BankID и «Дія»: в вопросе платного входа в приложение поставлена точка

Украинцы могут вздохнуть с облегчением.

22.01.2022
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Вход в «Дія» все же останется бесплатным. Несмотря на введение с 1 февраля обязательной оплаты за сервис BankID, пользование государственным приложением не будет стоить украинцам ни копейки.


Такую новость сообщили в пресс-службе Нацбанка. «Если вам попадется информация, что за приложение «Дія» нужно платить, – это совершенно точно фейк», – предупредили в НБУ.

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Представители регулятора также подчеркнули, что оплата за использование BankID вводится исключительно для финансовых учреждений и компаний-предоставителей коммерческих услуг. В отличие от них, «Дія» является поставщиком некоммерческих услуг. То есть, никто не собирается брать с граждан деньги за вход в приложение.

Какие услуги BankID будут платными?

Недавно в Национальном банке объявили, что подключение системы BankID со следующего месяца станет платным. Регулятор обнародовал следующие тарифы за услуги в системе:

  • подключение абонента – 2 500 гривен;
  • подключение узла для дополнительного абонента – 2 000 гривен;
  • обслуживание подключенного ранее абонента в течение 1 месяца – 600 гривен;
  • обработка запроса на подтверждение электронной идентификации между пользователем и компанией-поставщиком услуги – 0,1 гривны (оплачивает компания-поставщик услуги).

BankID – что это?

BankID – это система украинского Национального банка, позволяющая дистанционно идентифицировать граждан, используя их банковские данные. Этот сервис необходим украинцам для получения доступа к пользованию услугами, предоставляемыми онлайн. Обычно такие услуги предоставляют:

  • государственные организации и учреждения;
  • учреждения, оказывающие финансовые услуги (банковские и небанковские);
  • коммерческие учреждения и организации.

По состоянию на сегодняшний день государственным сервисом пользуется 134 клиента. Среди них 95 компаний-поставщиков услуг, а также 39 банковских учреждений-идентификаторов. Но, несмотря на введение оплаты за услуги BankID, количество пользователей все равно прогнозированно будет расти. Ведь система значительно упрощает работу компаний с клиентами и ускоряет процедуру обмена данными между ними. В этом случае выгода от использования вполне компенсирует расходы.

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22.01.2022
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