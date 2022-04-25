Гороскоп на сьогодні, 25 квітня, для всіх знаків зодіаку

Cьогодні, 25 квітня, ідеально займатися підбиттям підсумків. Фізичних та психічних навантажень краще уникати зовсім. Висока ймовірність сварок – тримайте емоції при собі.





♈ Овен

Овен, ви єдині з Творчою Свідомістю, і Творча Свідомість танцює через вас танець життя. Отже, зверніть увагу на ідеї, які, здається, виникають із нізвідки. Поки ви розмірковуєте про те, чи потрібні вони чи ні, все може випаруватися. До речі, запам’ятайте головне правило: ділитися ініціативами ні з ким не можна.

Космічна порада: ретельніше вибирайте коло спілкування.

♉ Телець

Телець, ваш розум, тіло та душа не роздільні. Вони становлять єдине ціле. Отже, коли ваш розум перебуває у стані занепокоєння, велика ймовірність того, що ваше тіло теж вийде з рівноваги. Сьогодні подумайте про те, як набути внутрішньої гармонії. Ви цього серйозно потребуєте.

Космічна порада: дозвольте собі любити по-справжньому.

♊ Близнюки

Близнюки, ви кажете «дякую» за хороші речі, але чи ви висловлюєте свою подяку і за так звані «погані» ситуації? Сьогодні вас просять визнати, що існує танець тіні та світла, і зрозуміти, як кожен у ньому грає невід’ємну роль. Пам’ятайте, що одне не може бути без іншого. Час зробити глибокий вдих і видихнути.

Космічна порада: забудьте про негативні емоції.

♋ Рак

Рак, іноді здається, що кожен раз, коли ви наближаєтеся до мети, ціль віддаляється від вас. Але це лише гра ілюзій. Відійдіть на деяку відстань. Подивіться на свою ситуацію ширше. Це допоможе вам зрозуміти, що ви знаходитесь саме там, де маєте бути, і що ви розвиваєтеся в правильному темпі.

Космічна порада: ваше майбутнє – у ваших руках.

♌ Лев

Лев, від важкої роботи не втекти. Але як людина, запрограмована на успіх, ви без вагань ставите свої професійні зобов’язання вище за все інше. Сьогодні зірки нагадують про те, що ви на правильному шляху і далі спостерігатимете неухильний прогрес.

Космічна порада: іноді корисно робити божевільні речі.

♍ Діва

Діва, що ви робите, щоб налаштуватися на успіх? Як ви реалізуєте свої мрії та бажання? Сьогодні зірки закликають вас встановити тимчасову шкалу і зробити все можливе, щоб згорнути гори в задані терміни. Пам’ятайте: великих змін не відбувається відразу. Але поки ви готові діяти, ви врешті-решт дістанетеся до бажаного пункту призначення.

Космічна рада: частіше будьте з близькими.

♎ Терези

Терези, думайте про поточну складну ситуацію як про останню перешкоду. На вас чекають перемога та слава найвищого порядку. Однак, щоб досягти цього прориву, вам доведеться практикувати тонке мистецтво капітуляції. Іншими словами, робіть те, що вам потрібно, не зациклюючись на певному результаті. Всесвіт знає, що вам краще. Довіртеся силам, які доставлять вам вашу частку благословень найнесподіванішим чином.

Космічна порада: насолоджуйтесь життям у моменті.

♏ Скорпіон

Скорпіон, часто здається, що все руйнується… Що б ви не робили, все ніяк не зміниться на краще. У такі моменти згадайте цитату: «Куди йде увага, туди тече енергія». Це допоможе вам перенаправити свою енергію на процеси, що підтримують ваше зростання. Однак не чекайте, що все збереться за одну ніч, як ви це зробите. Хороші справи потребують часу.

Космічна порада: не смійте бажати зла навіть ворогам.

♐ Стрілець

Стрілець. «Дорогий Всесвіт, я готовий. Я готовий перетворитись. Я готовий зробити крок у свою магію. Я готовий реалізувати свій високий потенціал — зараз!» — промовте цю молитву вголос таємничим силам, Стрілець. Скажіть це вголос божеству, що сяє на вас із дзеркала. Як тільки ви визначили свої наміри, увійдіть у простір тиші. Дозвольте відповіді, яку ви шукаєте, прийти. Протягом наступних кількох тижнів ви зрозумієте, що ви маєте звідки черпати колосальну енергію на звершення.

Космічна порада: не поспішайте видавати таємниці незнайомцям.

♑ Козеріг

Козеріг, сьогодні вас просять подумати над тим, що насправді означає любити себе беззастережно. Що означає утримувати місце для того, ким ти стаєш? Коли ви повинні мотивувати себе піти трохи далі, а коли використати більш м’який підхід? Задавати собі правильні питання — це перший крок на цьому шляху самореалізації. Пам’ятайте, ви — ваш найкращий проект. Зобов’язуйтесь виконувати роботу так, як ви відчуваєте покликання.

Космічна порада: консерватизм іноді буває шкідливим.

♒ Водолій

Водолій, все стає надто реальним. Занадто глибоким. Надто близьким для ідеального комфорту. Так, ваше бажання закритися буде сильним. Спостерігайте за коливаннями свого мавпячого розуму і виводьте його за межі. При цьому дозвольте відкинути страхи, щоб скинути ще один шар «змертвілостей». Бути таким, яким ви є, — це революція. Не зупиняйтеся на досягнутому.

Космічна порада: полюбіть себе насправді.

♊ Риби

Риби ви відчуваєте себе досить чутливим. Ви швидше втечете у світ своїх фантазій, ніж матимете справу з тим, що відбувається у зовнішній реальності. У той час як зникнення стає чудовою історією, воно може завадити вашим міжособистісним відносинам. Ви маєте значення, і ваша відсутність відчувається всіма. Тож не бійтеся розповідати людям, як ви хочете, щоб вас підтримували. Так, і ще одна річ! Зробіть практикою заземлення власної енергії. Йога, танці та медитація у русі – відмінні способи повернутися в сьогодення та з’єднатися зі своїм фізичним тілом.

Космічна порада: не відступайте від бажаного заради тимчасового.