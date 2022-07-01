Укрпошта підвищила ціни: у скільки тепер обійдеться відправка посилки

Найбільший поштовий оператор України «Укрпошта» з 1 липня підвищив свої тарифи. Змін зазнали переважно ціни на послуги категорії «Укрпошта стандарт». Насправді збільшити вартість відправки посилок в «Укрпошті» планували ще із 1 грудня 2021 року. Однак зважився на такий рішучий крок оператор лише зараз через значне збільшення витрат на логістику.





Вартість відправки посилок в межах країни збільшили на 14%, а в межах однієї області – майже на 13%. Хоча, за рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку, «Укрпошта» мала право підвищити ціни аж на 37%. Та, з огляду на складну ситуацію в країні, компанія цим правом не скористалася.

Отож ціни на послуги «Укрпошта стандарт» змінилися наступним чином:

відправка посилки вагою до 1 кг в межах України – з 31 грн до 35 грн;

вагою до 15 кг – з 65 грн до 75 грн.

На послуги за програмою «Укрпошта експрес» ціни також зросли. Відправки в межах України тепер стали дорожчими на 16%, а в межах області – орієнтовно на 14%. За відправлення, що важить не більше 1 кг, доведеться заплатити 45 грн замість 39 грн. Так само на 14% здорожчала й послуга «Документи».

Натомість вартість міжнародних посилок не змінилась. Тож любителі шопінгу за кордоном не відчують жодних незручностей.

Окрім цін в «Укрпошті» з 1 липня відбулося ще кілька змін. Зокрема габаритні відправлення вагою до 30 кг із сумарною довжиною всіх сторін до 3,5 м тепер можна буде відправити у всі обласні центри України. Серед них Кривий Ріг, Кременчуг, Краматорськ та інші. Для отримання таких вантажів спеціально переобладнають деякі відділення оператора.

Також в «Укрпошті» змінили максимальну вагу посилок категорії від 30 кг. Тепер за допомогою послуг оператора можна відправляти вантаж до 600 кг.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день майже всі відділення «Укрпошти» повернулися до зсвичайного режиму роботи. Не працюють лише деякі філії у окупованих містах та в регіонах, де йдуть активні бойові дії.