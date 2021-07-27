У найглибшому місці Землі знайшли величезні віруси

Китайські вчені витягли з найглибшої точки Маріанської западини величезні віруси, які за розмірами перевищують деякі бактерії.





У числі знайдених вірусів були мімівіруси, які зазвичай мешкають в амебах. У деяких експериментах ці гігантські віруси могли викликати пошкодження тканин у ссавців, але поки немає доказів того, що вони можуть завдати прямої шкоди людині.

Нещодавно знайдені віруси перебували у відкладеннях на глибині близько 11 тисяч метрів. Їх популяція на дні западини склала приблизно 4% від усіх вірусів.

Мімівіруси відрізняються від інших не тільки розміром, але і складним геномом. Для прикладу: геном коронавіруса, який викликає COVID-19, в 40 разів коротше.

Поки вчені продовжують вивчати знахідку.