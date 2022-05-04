Названо головні плюси та мінуси технології відбитка пальців на смартфоні

Оскільки сучасна людина зберігає на своєму смартфоні безліч важливих даних, виробникам довелося винаходити способи забезпечити їхню безпеку. Так телефони почали оснащуватись сканером відбитків пальців. Технологія, на перший погляд, бездоганна, але, якщо копнути глибше, у неї все ж таки можна знайти мінуси. Про все по порядку.





Переваги дактилоскопу

Зручність використання

Навряд чи хтось заперечуватиме, що користуватися сканером відбитків пальців дуже зручно. Блокування з екрана знімається майже миттєво, не потрібно вводити жодні паролі, пін-коди або малювати графічні схеми.

Безпека

Ще одна перевага дактилоскопів. Якщо ваш телефон заблокований відбитком, ніхто не зможе його розблокувати без вашого відома. Єдиний спосіб – проводити повне скидання налаштувань через меню Recovery. Також сканер може забезпечити безпеку платежів через Google Pay та Apple Pay, виступаючи як інструмент, що підтверджує платіж.

Недоліки дактилоскопа

Проблеми в холодну погоду

Причому із цим моментом пов’язано одразу кілька мінусів. Перший, звичайно, сканер не реагує на пальці в рукавичках. Враховуючи, що за холодної погоди багато хто носить на руках цей аксесуар, його доводиться постійно знімати, щоб розблокувати екран. Цу дуже незручно.

Ще один нюанс, з яким напевно багато хто стикався, сканер насилу реагує на замерзлі пальці. Тобто навіть якщо ви ходитимете вулицею без рукавичок, то все одно доведеться повозитися з дактилоскопом, оскільки розблокувати девайс з першої спроби у вас навряд чи вийде.