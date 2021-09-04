Вчені знайшли блукаючі «чорні дірі», які можуть поглинути Землю при зустрічі

Чим більше дізнаються люди, тим більше виникає відчуття того, що люди і наш світ в одному кроці від неминучої загибелі. Космос таїть в собі чимало небезпек. Це не тільки великі метеорити, зіткнення з якими може стати причиною руйнування або зміни орбіти. Набагато більш страшні наслідки можуть настати при контакті з блукаючою «чорною дірою»! Наша планета Земля за лічені миті може бути поглинена нею, а шансів вціліти і врятуватися немає.





Вчені з Гарварда з’ясували, що «чорні діри» можуть бути блукаючими і вільно борознити простори космосу, поглинаючи все, до чого наближаються. Їх маса в мільярди разів більша за масу нашого Сонця, що забезпечує настільки сильну гравітацію, що навіть зірки можуть бути поглинені ними, не кажучи про такі планетах як Земля. Поява таких чорних дір провокує зіткнення галактик. Вчені провели в лабораторії серію експериментів, що імітують описані процеси і ще раз переконалися в своїй правоті.

І все ж є і хороші новини. Вся справа в тому, що шанси на те, що на шляху блукаючої «чорної діри» зустрінеться Земля, вкрай невеликі. Крім того, сучасні засоби спостережень і досліджень поки не зафіксували в небезпечній близькості таких надмасивних об’єктів. Не можна виключати небезпеку зі списку, але варто ставитися до неї розумно.