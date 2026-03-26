З квітня в Україні припиняють роботу одразу два телеканали

Вітчизняний телевізійний простір втрачає одразу два спортивні мовники. З 1 квітня 2026 року телеканали XSPORT та XSPORT+ офіційно припиняють свою роботу. Відповідне рішення ухвалила компанія-власник «Тотвельд», про що вже повідомила своїх партнерів в офіційному листі, копію якого отримала редакція Mediasat.

Причини закриття та фінансові зобов’язання

Головною причиною такого радикального кроку в офіційному зверненні названо несприятливу економічну ситуацію в країні, яка унеможливлює подальше утримання телеканалів.

Попри повний вихід з ефіру, керівництво компанії наголошує, що всі раніше укладені угоди з партнерами та контрагентами залишаються чинними. Сторони зобов’язані виконати свої фінансові зобов’язання в повному обсязі.

Для врегулювання всіх фінансових питань, звірки взаєморозрахунків та стягнення дебіторської заборгованості уповноваженим представником призначено ТОВ «ВІА МЕДІА». Відтепер усі платежі та ділову кореспонденцію партнери повинні надсилати саме на адресу цієї компанії.

Історія мовників: від «Хокею» до мультиспортивного хабу

Канал XSPORT має тривалу історію на українському телебаченні. Він розпочав мовлення 22 січня 2012 року під назвою «Хокей». Згодом канал провів ребрендинг та розширив тематику, ставши загальноукраїнським мультиспортивним майданчиком. У його ефірній сітці транслювалися змагання з баскетболу, боксу, єдиноборств, футболу, а також програми про екстремальні види спорту.

Його молодший брат, телеканал XSPORT+, запрацював 1 липня 2021 року. Його концепція була зосереджена переважно на підтримці українського спорту: трансляціях національних чемпіонатів та міжнародних турнірів за участю вітчизняних спортсменів.