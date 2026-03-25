Звільнення без відпрацювання: коли українці мають законне право піти з роботи «день у день»

В Україні працівники мають законне право розірвати трудовий договір у день подання заяви, не чекаючи стандартних двох тижнів. Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці (Держпраці) надало офіційне роз’яснення щодо ситуацій, коли роботодавець зобов’язаний відпустити працівника негайно.

Загальні підстави для швидкого звільнення

За загальним правилом співробітник повинен попередити керівництво про звільнення за власним бажанням за два тижні. Однак стаття 38 Кодексу законів про працю України (КЗпП) передбачає низку поважних причин, за яких відпрацювання скасовується.

До таких винятків належать:

Переїзд на нове місце проживання або переведення чоловіка/дружини на роботу в іншу місцевість.

Вступ до навчального закладу.

Вагітність або вихід на пенсію.

Стан здоров’я, що не дозволяє продовжувати роботу.

Необхідність догляду за дитиною віком до 14 років або дитиною з інвалідністю.

Догляд за хворим членом сім’ї або особою з інвалідністю I групи.

Прийняття на нове місце роботи за результатами конкурсу.

Якщо працівник вказує одну з цих причин у заяві (та може підтвердити її документально), роботодавець не має права вимагати двотижневого відпрацювання. У разі відмови співробітник може оскаржити дії компанії через Держпраці або в суді.

Особливості звільнення під час воєнного стану

Законодавство про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану додало ще одну вагому підставу для звільнення «день у день». Працівник може самостійно визначити дату розірвання договору, якщо підприємство розташоване в районі, де ведуться активні бойові дії, і існує пряма загроза життю та здоров’ю.

Проте ця норма має важливе обмеження: нею не можуть скористатися працівники, які залучені до суспільно корисних робіт або виконують завдання на об’єктах критичної інфраструктури.