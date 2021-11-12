Как уберечься от мошенников в черную пятницу

День шопинга в мире празднуют 11 ноября, а 13 стартует самая глобальная распродажа «Black Friday». Именно в этот период активируется наибольшее количество мошенников. Обычно на распродаже фиксируется немало обращений обманутых покупателей в полицию от покупателей.





Интернет-мошенники пользуются невнимательностью граждан и обещают невероятные скидки, что является «сладкой наживкой» для тех, кто хотел купить дорогие товары: одежду, технику, гаджеты. В полиции дали пару полезных советов, как проверить продавца на порядочность и «не попасться на удочку».

Как уйти от мошенников в интернете

Есть явные признаки, указывающие на аферистов в интернете. Поскольку все действия — это отлично налаженные схемы, то некоторые их особенности можно распознать, и уберечь свои деньги. Например, очень часто мошенники предлагают купить товар со скидкой до 90% и в добавок к нему дарят много сюрпризов, дописывая «до конца акции осталось мало времени».

Покупатель не желая упускать такой шанс быстро делает онлайн заказ. Самое ужасное, что таких жертв у одного афериста может быть до нескольких сотен. Далее он просит предоплату, и исчезает. Вернуть деньги невозможно.

Во-первых, сравнивайте цены на те товары, которые собираетесь покупать, они должны быть примерно одинаковыми. Также стоит учитывать такие моменты:

продавец уклоняется от наложенного платежа, требует полную предоплату;

мало положительных отзывов о продавце;

нет возможности проверить контактные номера через приложения;

Также лучше завести отдельную карту для покупок, и пользоваться ей. Потому что при распродажах можно легко попасть к тем аферистам, которые запрашивают реквизиты банковской карты и потом снимают деньги со счета, увеличивают кредитный лимит, переводят денежные средства в интернет. Делайте покупки в проверенных магазинах, следите за их анонсами.