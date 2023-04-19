Проблем не уникнути: цього тижня трьом знакам зодіаку буде непереливки

Поточний тиждень буде перенасичений значущими астрологічними явищами. До 23 квітня на нас чекає Сонячне затемнення, початок ретроградного руху Меркурія та транзит Марса в знаку Рака. Ці аспекти вплинуть на життя всіх представників зодіаку, та найбільше вони «зачеплять» Тільців, Раків та Козерогів. Найважливіші плани й задуми почнуть розвалюватися у них на очах. Тож доведеться всі сили кинути на те, щоб бодай втриматися «на плаву».

Тілець

Тільцям цього тижня захочеться усамітнитися та подумати про своє життя. Однак зробити це їм не вдасться. Представникам знаку доведеться вирішувати проблеми друзів та родичів, тобто більшу увагу приділяти чужим справам, аніж своїм власними. Однак астрологи все ж радять викроїти час на самоаналіз та переоцінку цінностей, які на тлі Сонячного затемнення будуть дуже ефективними. А ретроградний Меркурій дозволить уродженцям знаку краще зрозуміти себе та свої потаємні бажання.

Рак

Перед Раками відкриються приголомшливі кар’єрні перспективи. Проте емоційна втома та вигорання не дозволять їм побачити нові можливості, а тим більше скористатися ними. Виснажені Раки постійно будуть у поганому настрої. Вони можуть «зриватися» на друзів та колег, влаштовувати скандали вдома і ображатися через дрібниці. Тож їм рекомендують зайнятися власним ментальним здоров’ям та спробувати, принаймні до кінця тижня, не перевантажувати себе на роботі.

Козеріг

Козерогам наприкінці тижня доведеться прийняти важливе рішення, пов’язане зі стосунками. Від такої перспективи вони будуть не в захваті, тим більше, що ситуацію суттєво ускладнить незвичайне положення Марса відносно Місяця. Вони разом опиняться у четвертому домі емоційних основ, а саме у секторі відносин. Тож під час вирішення особистих питань у представників знаку може виникнути серйозний конфлікт із партнером. Допоможе вирішити складне питання лище щирість та відвертість, яку Козероги виявлять під час спілкування із коханою людиною.