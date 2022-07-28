Крокодил з’їв людину живцем: монстра виловлювати три дні

В індонезійській провінції Північний Калімантан останки загиблого рибалки знайшли у шлунку восьмиметрового крокодила. Про це повідомляє Daily Star.





Величезний крокодил вистежив 45-річного Самсула Бахрі, коли той ловив креветок на річці. Хижак накинувся на рибалку і з’їв його живцем. Співробітникам поліції знадобилося кілька днів, щоб знайти рептилію, винну в загибелі людини. Під час триденного полювання вони виловили чотириметрового та п’ятиметрового крокодилів. У всіх спійманих хижаків викликали блювоту, щоб перевірити вміст їх шлунків, але жодних ознак загиблого не виявили.

Пізніше учасникам полювання потрапив восьмиметровий крокодил. Рептилію приспали та помістили у пастку. Аналіз блювоти показав, що в її шлунку є напівперетравлені останки людського тіла. Експертиза підтвердила, що останки належали Бахрі. Дружина та діти чоловіка були в шоці, дізнавшись про це.

Індонезійський архіпелаг населяють 14 видів крокодилів. Останнім часом кількість нападів рептилій на людей збільшилася, особливо у селах, розташованих поблизу річок.