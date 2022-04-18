Експерт розповів, що буде з курсом валют вже найближчими днями

Днями Національний банк Україні врешті послабив обмеження щодо валютних операцій та дозволив банкам офіційно торгувати іноземною готівкою. Регулятор запевняє, що прийняв таке рішення з огляду на безпеку громадян. Оскільки через заборону на продаж валюти українці почали частіше користуватися послугами нелегальних обмінників. Та фінансові експерти впевнені: послаблення Нацбанком валютних обмежень сприятиме укріпленню гривні, й відповідно падінню курсу долара та євро.





Детальніше про ситуацію з курсом валют в Україні розповів провідний аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. Він зазначив, що за останній тиждень національна валюта дещо ослабла стосовно долара. 11 квітня у більшості обмінників за «американця» просили 32,3 грн/дол, а 15 квітня – вже 32,5 грн/дол. Хоча ще 5 квітня курс долара на «чорному ринку» становив 31,5 грн/дол.

Та якщо порівняти ці цифри із вартістю «зеленого» в перші дні війни, складно не помітити позитивну динаміку. Адже в кінці лютого та на початку березня курс долара становив близько 40 грн/дол. І це при тому, що офіційний курс НБУ увесь цей час був зафіксований на рівні 29,25 грн/дол.

Проте навіть не зважаючи на таку непередбачувану поведінку гривні, експерт вважає, що дозвіл на продаж валюти лише допоможе їй укріпитися. Можливість офіційно купувати долари та євро зменшить простір для діяльності спекулянтів, які могли штучно завищувати курс.

Крім того стримувати здорожчання іноземних грошей будуть і правила, які встановив НБУ для утримання процесу реалізації валюти під контролем. Серед цих правил заборона для банків продавати валюту більш ніж на 10% дорожче за офіційний курс. Окрім того вітчизняні фінустанови можуть продавати іноземну готівку лише в межах різниці між загальною кількістю купленої і проданої ними валюти.

Та попри існуючі позитивні тенденції щодо курсу валют, Гойлов все ж не наважується робити прогноз на довгострокову перспективу. Багато що залежатиме від того, скільки ще триватиме війна. Тож сказати точно, що буде з гривнею за місяць чи два практично неможливо.