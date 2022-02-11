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Українцям розповіли про маловідомий спосіб їздити на потягах вполовину дешевше

Як зекономити на квитках «Укрзалізниці»?

11.02.2022
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Заощадити гроші на подорожах потягом можна багатьма способами. І йдеться не лише про придбання квитків за «ковідну тисячу» з «еПідтримки». Сьогодні ви дізнаєтеся про кілька цікавих лайфхаків, з якими ціна на поїздку зменшиться більш ніж удвічі.


Знижки за часом придбання квитка

Якщо ви обрали для подорожі потяг «Інтерсіті», є кілька можливостей заощадити на квитку:

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  • 40% – придбання квитка за 90-30 днів до дати відправлення;
  • 30% – придбання квитка за 29-25 днів до поїздки;
  • 10% – у випадку купівлі квитка за 24-15 діб.

Варто зазначити, що такі знижки діють лише на квитки до вагонів 1-го класу. На квитки 2-го класу усі ці бонуси не розповсюджуються.

Натомість придбання проїзного документа впритул до дати відправлення може навпаки збільшити його ціну:

  • на 10% – при купівлі квитка за 4-2 дні до поїздки;
  • на 15% – за 1 день до дати відправлення.

Ще 10% знижки на проїзд потягом «Інтерсіті» 1-го класу отримує пасажир, що одразу купує зворотний квиток.

Знижки за днем покупки

Суттєво заощадити на поїздках потягом можна також купуючи квитки у «непопулярні» дні тижня. Таким чином можна зменшити їх вартість ще на 10%, часом навіть на 15%.

«Укрзалізниця» пропонує наступні знижки на подорожі потягами «Інтерсіті», залежно від дня придбання квитка:

  • вівторок – 15% на «Інтерсіті+» (1-й клас), 10% на «Інтерсіті» (1-й та 2-й класи);
  • середа – 10% на «Інтерсіті+» (1-й клас), 10% на «Інтерсіті» (1-й та 2-й класи);
  • четвер – 10% на «Інтерсіті+» (2-й клас);
  • субота – 10% на «Інтерсіті+» (1-й та 2-й класи).

Тож купуючи квиток наприклад у суботу більш ніж за 30 днів до відправлення, та ще й разом зі зворотним квитком, можна заощадити 60% від його вартості. Тобто добре спланована й продумана подорож на потягу обійдеться вам менш ніж у половину ціни.

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11.02.2022
1 хвилина на прочитання

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