Астрологи відмітили знаки зодіаку, які спокійно проживуть без кохання
Поширена думка, що без романтики та кохання неможливо прожити повноцінне життя. Останнім часом серед молоді спостерігається тенденція до самотності. Сучасні люди приділяють більше уваги саморозвитку та вдосконаленню, а не пошуку другої половинки. Астрологиня Людмила Булгакова виділила три зодіакальних знака, яким відсутність кохання не заважає бути щасливими.
Близнюки (22.05 – 21.06)
Люди народжені під цим знаком комфортно себе почувають наодинці з собою. У них створюється ілюзія про свою подвійність. Близнюки вважають, що найкращий помічник і співрозмовник для них, це вони самі. Представники знака спокійно сприймають самотність і буденність. Сімейні відносини Близнюків засновані лише на тверезому розрахунку. Пристрасть і романтика відходить на задній план.
Діва (22.08 – 23.09)
Діви переконані у своїй досконалості та красі. Вони можуть годинами милуватися своїми формами та успіхами. Представники знака не прагнуть покохати. Їм важливо бути коханими і спостерігати захват в очах другої половинки. Навколо Дів крутиться багато представників протилежної статі, які готові поклонятися і носити на руках цих нарцисів. Їхній шлюб будується на практичності та комфортності.
Козеріг (22.12 – 20.01)
Козероги можуть відкрити двері до своєї квартири, впустити у своє ліжко закохану у них людину. Але душа і внутрішній світ представників знака залишається закритими. Ніжність, сентиментальність, романтика – три слова незрозумілі для них. Вони рідко виражають почуття до коханої людини. У шлюбі полюбляють практичність. Козероги мало часу витрачають на моральні взаємовідносини з другою половинкою. Сварку вирішують дорогими подарунками, а не душевними розмовами.
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