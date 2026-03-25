Європейський технологічний сектор втратив $1,4 трлн інвестицій через відтік компаній до США

З 2014 року технологічна галузь Європи недоотримала величезні обсяги капіталовкладень. Причина полягає в тому, що місцеві компанії масово виходять на фондові біржі за межами регіону (переважно в США) або продають свої активи іноземним інвесторам. Про це свідчить спільне дослідження шведської інвестиційної групи EQT AB та консалтингового агентства McKinsey & Co.

Масштаби фінансової міграції

За минулі десять років європейські технологічні компанії залучили за межами свого регіону 700 млрд євро на власний розвиток. Значна частина цієї суми була виплачена іноземними інвесторами під час викупу європейських активів. Станом на кінець січня 2026 року сукупна капіталізація компаній, що брали участь у таких угодах, досягла 1,2 трлн євро, що еквівалентно $1,4 трлн.

Автори дослідження наголошують, що для європейської економіки такий відтік капіталу має серйозні наслідки: регіон втрачає цінні технічні компетенції та робочі місця для висококваліфікованих фахівців. За словами представників EQT, коли компанія з Європи приймає рішення вийти на американський фондовий ринок, її фокус неминуче зміщується.

«Рішення може здаватися таким, що стосується виключно фінансів, але насправді змінюється весь центр зростання компанії», — підкреслюють аналітики.

Відповідь Євросоюзу та зміна трендів

Історично склалося так, що європейський бізнес рідше розглядає місцеві фондові ринки як джерело капіталу, адже в США такі угоди проводити простіше та ефективніше. Проте влада ЄС намагається скоротити це відставання. Яскравим прикладом є створення спеціального фонду на 5 млрд євро, спрямованого на розвиток передових технологій — штучного інтелекту, квантових обчислень та інших ризикованих ініціатив.

Цікаво, що останнім часом абсолютна привабливість американського ринку почала знижуватися. Наприклад, велика платіжна група SumUp відмовилася від планів лістингу в США і тепер розглядає первинне розміщення акцій (IPO) саме в Європі.

Експерти пояснюють це тим, що для успіху в Штатах компанія повинна мати величезні масштаби бізнесу та вже розвинений американський підрозділ. Інакше емітент з Європи ризикує просто загубитися на фондовому ринку США і не привернути увагу інвесторів. Лише найпотужніші гравці змогли залучити там достатні суми, тоді як іншим пощастило значно менше.