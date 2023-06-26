NFC у смартфонах прокачають: з’являться одразу 4 нові функції

Організація NFC Forum опублікувала дорожню карту розвитку стандарту NFC на смартфонах до 2028 року. До неї входять такі компанії як Apple, Google, Sony, Qualcomm та інші виробники, тому в найближчому майбутньому всі мобільні пристрої, оснащені відповідним чіпом, отримають новий функціонал. Що ми матимемо?

Платежі на великій відстані

Зараз майже всі смартфони оснащені NFC із малим радіусом дії. У кращому випадку чіп спрацьовує за кілька сантиметрів від пристрою, що зчитує, але багато телефонів потрібно прикладати до терміналу впритул і буквально «намацувати» місце, де він спрацює. У новому стандарті NFC планується збільшити ефективну відстань у 4-6 разів. Це дозволить, наприклад, здійснити оплату в магазині, не дістаючи смартфон із сумки.

Використання смартфона як терміналу

Функцію “підріжуть” у Apple, яка ще торік реалізувала API Apple tap To Pay. З її допомогою розробники додатків зможуть перетворювати телефон на аналог касового терміналу для прийому платежів, що полегшить життя малому бізнесу.

Бездротова зарядка NFC

NFC вже зараз підтримує бездротову зарядку (стандарт називається WLC), але виробники смартфонів її ігнорують, оскільки максимальна потужність заряджання обмежена на рівні 1 Вт. NFC Forum заявив про плани збільшити потужність до 3 Вт. Не багато, але для зарядки портативних гаджетів на кшталт бездротових навушників або смарт-годинників цього буде достатньо. А оскільки додаткових мідних котушок, як у випадку стандарту Qi, для її реалізації не потрібно, бездротова зарядка NFC може з’явитися в безлічі недорогих смартфонів.

Відразу кілька дій в одному

Якщо ви користувалися ігровими клавіатурами або мишками, знаєте, що в них є макроси – можливість запам’ятовувати і автоматично виконувати заданий набір дій. «Багатозадачність» планують додати і до NFC – у чіпі з’явиться інформаційний блок, який запам’ятовує прості інструкції. Щоб зрозуміти, для чого це потрібно, уявіть, наприклад, що у вас у телефоні є цифрові квитки в кіно для кількох людей відразу, і ви зможете пред’явити їх через термінал NFC натискання однієї кнопки.

NFC Forum дає собі від 2 до 5 років на реалізацію цих планів. Нині вони перебувають на різній стадії — деякі пункти ще на стадії дослідження, інші перевіряють вимоги ринку, а треті вже проходять початкову специфікацію.