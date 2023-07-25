Xiaomi поставила хрест на шести популярних смартфонах

Компанія Xiaomi оголосила про закінчення підтримки шести популярних моделей смартфонів, випущених у 2020 році. Про це повідомляє портал XiaomiUI.

Серед застарілих смартфонів значаться флагманські Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro та Mi 10 Ultra, а також бюджетні Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9C та Redmi Note 10 5G. Ці пристрої більше не отримуватимуть оновлення операційної системи та патчі безпеки від виробника.

Користувачі, які бажають оновити свої смартфони, можуть використовувати альтернативні прошивки від сторонніх розробників, якщо вони є. Як правило, ентузіасти продовжують підтримувати популярні моделі смартфонів упродовж кількох років після припинення офіційної підтримки.

Використання застарілих смартфонів може загрожувати безпеці даних їхніх власників, оскільки зловмисники знаходять нові вразливості, які виправляють патчі безпеки. Відсутність своєчасних оновлень означає, що виробник не усуватиме проломи.

Очікується, що у грудні 2023 року китайська компанія представить свої флагманські смартфони лінійки Xiaomi 14 разом із оновленою прошивкою MIUI 15.