Netflix вийшов на ринок відеоігор
Великий стрімінговий сервіс Netflix вийшов на ринок відеоігор. Про це повідомляє видання The Verge з посиланням на представника компанії.
“Починаючи з сьогоднішнього дня жителі Польщі зможуть спробувати мобільні ігри для платформи Android – Stranger Things 1984 і Stranger Things, – йдеться в заяві Netflix. – Проте наш сервіс знаходиться ще в дуже ранній стадії тестування, і в наступні місяці ми будемо наполегливо працювати над тим, щоб дати користувачам гри без реклами і вбудованих покупок в додатках “.
Новий сервіс відеоігор працює за принципом Apple Arcade. Володар підписки від Netflix може безкоштовно завантажити гру, але після її скачування необхідно увійти в свій аккаунт на платформі. Таким чином відбувається ідентифікація користувача.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter