Великий стрімінговий сервіс Netflix вийшов на ринок відеоігор. Про це повідомляє видання The Verge з посиланням на представника компанії.





“Починаючи з сьогоднішнього дня жителі Польщі зможуть спробувати мобільні ігри для платформи Android – Stranger Things 1984 і Stranger Things, – йдеться в заяві Netflix. – Проте наш сервіс знаходиться ще в дуже ранній стадії тестування, і в наступні місяці ми будемо наполегливо працювати над тим, щоб дати користувачам гри без реклами і вбудованих покупок в додатках “.

Новий сервіс відеоігор працює за принципом Apple Arcade. Володар підписки від Netflix може безкоштовно завантажити гру, але після її скачування необхідно увійти в свій аккаунт на платформі. Таким чином відбувається ідентифікація користувача.

У липні Netflix значно зміцнив команду по роботі з відеоіграми, запросивши в якості керівника колишнього CEO EA і Oculus для керівництва ігровим напрямком компанії. Тоді ж в компанії оголосили, що стратегія буде орієнтована в першу чергу на мобільні ігри.