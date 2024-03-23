Неможливо зайти в Приват24: підтримка каже йти у відділення

Клієнт фінансової установи зіткнувся з труднощами при спробі отримати доступ до Приват24, оскільки додаток запросив повторну авторизацію. При повторній спробі входу клієнт виявив, що ПриватБанк вирішив розірвати угоду з ним. Про цю ситуацію клієнт розповів у відгуку на форумі Мінфіну.

Клієнт звернувся за роз’ясненнями щодо причин розірвання договору через онлайн-підтримку банку, але отримав лише направлення вирішити питання у фізичному відділенні. На жаль, клієнт не зміг відвідати відділення особисто, а без необхідної підтримки онлайн залишився без доступу до своїх коштів та банківських карток.

У відповідь на скаргу клієнта ПриватБанк зазначив, що у своїй діяльності суворо дотримується законодавчих та регуляторних норм, встановлених Національним банком України, які включають заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Коли договір з клієнтом розривається, банк обмежує послуги, що надаються цій особі. Клієнти в таких ситуаціях мають право перевести залишок коштів на рахунку в інший банк.

Для ініціювання переказу коштів на рахунок в іншому банку клієнтам рекомендується звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку з необхідними документами, які включають