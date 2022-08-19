VPN-сервіси для iPhone виявилися небезпечними

IT-фахівці з’ясували, що VPN-сервіси в екосистемі Apple можуть недостатньо приховувати дані, що передаються. Про це повідомляє видання ArsTechnica.





На проблему звернув увагу відомий дослідник безпеки Майкл Горовіц. Фахівець протестував інтернет-з’єднання на кількох пристроях Apple і з’ясував, що різні сервіси, які мають забезпечувати безпеку трафіку, виявились недостатньо ефективними. “VPN на iOS не працюють”, – підсумував автор.

За словами Горовиця, будь-який VPN-сервіс повинен надавати пристрою нову IP-адресу, DNS-сервери та тунель для трафіку. Однак на iOS та iPadOS – ОС для iPhone та iPad – такі сервіси не переривають встановлені до активації програми з’єднання, тобто не забезпечують повну безпеку. “Дані залишають пристрій iOS за межами VPN-тунелю”, – зауважив експерт.

Фахівець протестував VPN-сервіси на iPhone та iPad. Останній раз автор перевіряв ефективність сервісів на актуальній версії iOS 15.6 і зробив висновок, що Apple все ще не виправила недолік. Горовиць наголосив, що проблема може бути непомітною для звичайних користувачів VPN, але вона існує. Журналісти ArsTechnica звернулися до Apple за коментарем, але не отримали оперативної відповіді.