Microsoft почала продавати футболки в стилі Windows XP та старого Paint

Компанія Microsoft у співпраці з дизайнером Гевіном Матьє підготувала спеціальну колекцію одягу для любителів персональних комп’ютерів. Використано елементи старих версій Windows, і все витримано в стилі normcore.





Колекція складається з дев’яти предметів одягу. Три футболки, дві пари штанів, дві куртки, світшоти та бейсболка. Все виглядає дуже середньо і невибагливо, але це і було задумом їх дизайнера. Це характерні ознаки стилю нормкор.

Однак однотонні футболки мають і більш сміливі елементи. Вони мають характерні шпалери Windows XP або старий логотип Microsoft Paint. Колекція називається Hardwear, що є грою слів. Слово «hardwear» англійською означає «залізо», а «wear» — це дієслово «носити» (наприклад, одяг). Одяг повинен сподобатися в першу чергу любителям ретро і старих комп’ютерів. Колекція доступна для попереднього продажу в офіційному магазині Xbox , а ціни коливаються від 45 доларів за капелюх до 150 дол за штани. Однак вам також слід додати вартість доставки та податок, які можуть сягати 40 доларів США. Посилки будуть відправлені на початку серпня цього року.