Українцям назвали переваги онлайн-сервісів для роботи з документами

Головний плюс використання таких сервісів, як Google Документи, в тому, що введені дані автоматично зберігаються на серверах. Навіть якщо вийде з ладу ваш пристрій, то нічого страшного не трапиться – документ буде збережено.

Другий плюс – робота з будь-якого пристрою. Можна почати створювати презентацію на комп’ютері, а дорогою доробити на смартфоні та планшеті.

Третій плюс – можливість відкривати документ для перегляду і редагування іншими користувачами: достатньо вказати e-mail зареєстрованого користувача.

P.S. Перший пункт дуже хороший, але не забуваємо періодично робити резервні копії – і на віддалених серверах може завестися мишка, яка перегризе кабель.