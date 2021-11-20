Складено ТОП-10 найпопулярніших акаунтів у Twitter

Twitter стабільно утримує звання найавторитетнішої соціальної мережі. Усі важливі дискусії, офіційні новини з’являються саме тут. Тому логічно, що кількість фоловерів у місці, де потрібно лаконічно викладати думки у 140 символах, цінується значно сильніше, ніж на інших платформах.





Давайте подивимося, хто має найбільше підписників у Твіттері. Нижче – рейтинг з топом акаунтів у світі актуальний на 2021 рік.

Найпопулярніші Твіттер акаунти у світі

№1 – Барак Обама

Обліковий запис: @BarackObama

Підписників: 130.1 мільйона

Статус екс-президента США – чудовий плацдарм для формування великої бази фоловерів. Обама вже як п’ять років відійшов від державних справ, тому більша частина його постів стосується благодійності, коментарів до спортивних подій та регулярних жартів на злобу дня. Найпопулярніша людина у Твіттері з великим відривом від інших.

№2 – Джастін Бібер

Обліковий запис: @justinbieber

Підписників: 114 мільйонів

Кумиру кількох поколінь школярок уже під тридцять, тож старий добрий Бібер, твіти якого вражали громадськість своєю дурістю залишилися в минулому. Зараз соцмережа Джастіна швидше схожа на особистий щоденник з думками на різні теми, почитати які приходить 114 мільйонів людей.

№3 – Кеті Перрі

Обліковий запис: @katyperry

Підписників: 108.7 мільйонів

Найпопулярніша жінка Твіттера використовує соцмережу не як інструмент для піару своєї творчості – про неї і так знає вся планета, а як майданчик для спілкування з фанатами. Але про свої проекти Кеті Перрі теж не забуває, тож шанувальники діви знаходять тут багато цікавого.

№4 – Rihanna

Обліковий запис: @rihanna

Підписників: 103.5 мільйона

Ще одна співачка у топ-10 світу за кількістю читачів. Ріанна – символ сильної жінки, здатної пережити будь-які катаклізми в особистому житті, чим надихає мільйони людей. Крім інформації про музичні релізи, зірка ділиться успіхами в бізнесі та нещадно критикує гидких їй політичних діячів.

№5 – Кріштіану Роналду

Обліковий запис: @Cristiano

Підписників: 95.5 мільйона

Перша та єдина знаменитість зі світу спорту у списку. Кріш не використовує майданчик для пропаганди будь-яких ідей, а веде свій Твіттер у стилі Інстаграму – багато фоточок, відео та міні-звітів про події, які він відвідав.

№6 – Тейлор Свіфт

Обліковий запис: @talorswift13

Підписників: 89.2 мільйона

Хто найпопулярніший у Твіттері ви вже знаєте, а ось найвпливовішою за різними дослідженнями є Тейлор Свіфт – її твіти стають предметом обговорень у найбільших світових ЗМІ, хоча між серйозними повідомленнями нерідко миготять пости про випічку або смішного кота.

№7 – Аріана Гранде

Обліковий запис: @ArianaGrande

Підписників: 84.8 мільйона

Класичний обліковий запис зірки, хіба що крім промо та висвітлення свого життя пані Гранде любить регулярно нагадувати читачам про те, як вона їх цінує та обожнює. Якщо подібна заочна комунікація з кумиром піднімає настрій – обов’язково підпишіться.

№8 – Леді Гага

Обліковий запис: @ladygaga

Підписників: 83.8 мільйона

Твіттер грандіозної Леді Гаги радує шанувальників інформацією про її актуальні досягнення на музичній ниві та акторські підмостки. Королева попу не забуває і про тих, кому пощастило в житті менше – благодійність та, зокрема, діяльність її особистого фонду Born This Way Foundation займають чималу частку постів.

№9 – Еллен Дедженерес

Обліковий запис: @TheEllenShow

Підписників: 77.7 мільйонів

Еллен Дедженерес не надто відома в Україні, натомість у США вона зірка першої величини – 11 премій Еммі кому-небудь не вручать. Комедіантка і ведуча Еллен здатна як підняти настрій своїми твітами, так і гостро вколоти тих, хто їй не подобається. Пост Дедженерес із селфі на червоній доріжці Оскара став найпопулярнішим в історії – він набрав 2.9 млн. ретвітів.

№10 – YouTube

Обліковий запис: @YouTube

Підписників: 73.6 мільйона

Так, всюдисущий Google дотягнувся своїми ручками і до платформ інших компаній. Акаунт YouTuve – зручний дайджест новинок відеохостингу, що регулярно поповнюється коротенькими відео та посиланнями на популярні ролики.