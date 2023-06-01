Закрився популярний торрент-трекер

Один із найпопулярніших у світі торрент-трекерів RARBG закрився з кінця травня за рішенням його авторів. Як повідомляє TorrentFreak , заява опублікована на головній сторінці від імені команди сайту.

«Останні два роки були для нас дуже важкими – деякі люди в нашій команді померли через ускладнення, пов’язані з коронавірусом, інші досі страждають від його побічних ефектів – зовсім не можуть працювати», – йдеться у заяві.

RARBG називає кілька причин рішення, у тому числі те, що деякі з команди сайту беруть участь у бойових діях в Україні . Свою роль також відіграли зростаючі витрати на експлуатацію центрів обробки даних у Європі.

«Ми більше не можемо керувати цим сайтом без величезних витрат, які не можемо покривати зі своєї кишені. Після голосування ми визначили, що більше не підтримуватимемо роботу сайту. Просимо вибачення», — додали представники RARBG.

Заснований у 2008 році RARBG останнє десятиліття був одним із ключових гравців в екосистемі торентів. Джерело TorrentFreak, знайоме із ситуацією, підтвердило, що повідомлення дійсно опубліковане командою RARBG. Рішення про відключення не анонсувалося наперед.