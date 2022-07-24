Українцям розповіли про відлякуючі телефонних шахраї відповіді

Експерт з безпеки Іванна Волошин порадила українцям уникати багатослівності у діалозі з шахраями. Про це вона розповіла у розмові з GSMinfo.





Вона зазначила, що шахраї рідше і неохоче атакують співрозмовників, які грубять і тролять, а також тих, хто відповідає однозначно і категорично. Експерт пояснила, що якщо бути навмисне асоціальним і не йти на контакт, то є ймовірність, що шахраї навіть почнуть вас уникати.

Тим, хто не готовий грубувати чи знущатися, Волошин рекомендує перервати розмову та заблокувати абонента. Вона також зазначила, що необхідно дотримуватись правил безпеки і не передавати дані банківських карток, не переходити за підозрілими посиланнями та не скачувати програми з неперевірених джерел.

Не менш важливим, на думку експерта, є дотримання дистанції у соціальному спілкуванні. Вона закликає не ділитися подробицями особистого життя зі сторонніми та не надавати додаткову інформацію про себе або близьких без прямої необхідності, навіть під виглядом соцопитувань.

“Передаючи свої персональні дані, потрібно оцінювати доцільність їх передачі/обробки організацією, а передавати тільки в тому обсязі, який необхідний для надання послуги, а потім відкликати такі дозволи”, – пояснює Волошин.