Після оновлення Windows 11 користувачі натрапили на дивну знахідку на диску C

Користувачі операційної системи Windows 11 після встановлення нещодавнього оновлення почали помічати на своїх комп’ютерах незвичну системну папку. Як повідомляє авторитетне технічне видання BleepingComputer, йдеться про каталог під назвою “inetpub”, який раніше асоціювався переважно з серверними операційними системами. Ця загадкова папка автоматично з’являється в кореневому каталозі системного диска C після інсталяції оновлення з кодом KB5055523, що викликало чимало питань серед користувачів.

Журналісти BleepingComputer з’ясували, що папка “inetpub” є системною директорією, яка пов’язана зі службою Microsoft Internet Information Services (IIS). IIS – це вбудований вебсервер, який є частиною операційної системи Windows. Проте, за замовчуванням, ця служба не активована у звичайних користувачів Windows 11 і вмикається лише вручну через розділ “Компоненти Windows”.

Чи варто хвилюватися та що робити з папкою?

На щастя, фахівці заспокоюють: на продуктивність, стабільність роботи операційної системи Windows 11 або її безпеку наявність цієї директорії жодним чином не впливає. Якщо ви не використовуєте службу IIS для розробки або тестування вебсайтів, папку “inetpub” можна абсолютно безпечно видалити – ваша система продовжить працювати у звичайному режимі без будь-яких наслідків.

Редакція BleepingComputer звернулася за офіційним коментарем до корпорації Microsoft, проте на момент публікації відповіді так і не отримала. Наразі залишається незрозумілим, чи є це випадкова помилка в оновленні, чи навмисне включення компонента в рамках підготовки до якихось майбутніх функцій операційної системи.

Що робити, якщо ви знайшли папку “inetpub”

Фахівці радять наступне:

Перевірте наявність папки “inetpub” на диску C.

Якщо ви не використовуєте IIS для розробки вебсайтів, видаліть цю папку.

Перевірте, чи ввімкнено компонент “Служби IIS” у розділі “Компоненти Windows”.

Якщо компонент увімкнено, і ви не плануєте його використовувати, вимкніть його.

Таким чином, поява загадкової папки “inetpub” після оновлення Windows 11 не є критичною проблемою для більшості користувачів. Хоча офіційного пояснення від Microsoft поки що немає, користувачі можуть самостійно вирішити, чи залишати цю папку в системі, чи видалити її без будь-яких негативних наслідків.