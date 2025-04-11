После обновления Windows 11 пользователи наткнулись на странную находку на диски C

Пользователи операционной системы Windows 11 после установки недавнего обновления начали замечать на своих компьютерах необычную системную папку. Как сообщает авторитетное техническое издание BleepingComputer, речь идет о каталоге под названием «inetpub», который ранее ассоциировался преимущественно с серверными операционными системами. Эта загадочная папка автоматически появляется в корневом каталоге системного диска C после инсталляции обновления с кодом KB5055523, что вызвало немало вопросов среди пользователей.

Журналисты BleepingComputer выяснили, что папка «inetpub» является системной директорией, которая связана со службой Microsoft Internet Information Services (IIS). IIS – это встроенный веб-сервер, который является частью операционной системы Windows. Однако, по умолчанию, эта служба не активирована у обычных пользователей Windows 11 и включается только вручную через раздел «Компоненты Windows».

Стоит ли волноваться и что делать с папкой?

К счастью, специалисты успокаивают: на производительность, стабильность работы операционной системы Windows 11 или ее безопасность наличие этой директории никак не влияет. Если вы не используете службу IIS для разработки или тестирования веб-сайтов, папку «inetpub» можно абсолютно безопасно удалить – ваша система продолжит работать в обычном режиме без каких-либо последствий.

Редакция BleepingComputer обратилась за официальным комментарием в корпорацию Microsoft, однако на момент публикации ответа так и не получила. Пока остается непонятным, является ли это случайная ошибка в обновлении, или намеренное включение компонента в рамках подготовки к каким-то будущим функциям операционной системы.

Что делать, если вы нашли папку «inetpub»

Специалисты советуют следующее:

Проверьте наличие папки «inetpub» на диске C.

Если вы не используете IIS для разработки веб-сайтов, удалите эту папку.

Проверьте, включен ли компонент «Службы IIS» в разделе «Компоненты Windows».

Если компонент включен и вы не планируете его использовать, отключите его.

Таким образом, появление загадочной папки «inetpub» после обновления Windows 11 не является критической проблемой для большинства пользователей. Хотя официального объяснения от Microsoft пока нет, пользователи могут самостоятельно решить, оставлять ли эту папку в системе или удалить ее без каких-либо негативных последствий.