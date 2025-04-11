Личные данные почти миллиона украинских автовладельцев были в открытом доступе

Специалист по кибербезопасности обнаружил шокирующий факт: около миллиона документов, принадлежащих украинским автовладельцам, годами хранились в незащищенном онлайн-хранилище. Эта информация, которая включает в себя чрезвычайно чувствительные персональные данные, была доступна в незашифрованном виде в течение длительного времени, создавая серьезную угрозу для конфиденциальности граждан.

Что стало известно?

По данным Kyiv Independent, в хранилище одного из известных мировых облачных провайдеров хранились 992 978 документов, касающихся украинских автовладельцев. Речь идет о данных, связанных с прохождением технических осмотров, преимущественно владельцами подержанных автомобилей, ввезенных из-за рубежа. В открытом доступе находились следующие личные данные:

Паспорта

Идентификационные коды (номера налогоплательщиков)

Водительские удостоверения

Регистрационные документы на автомобиль

Фотографии автомобилей

Квитанции прохождения технического осмотра

Сертификаты прохождения технического осмотра

Эта тревожная находка была сделана еще в апреле 2022 года специалистом по кибербезопасности и управлению доступом Джейком Диксоном. Он немедленно сообщил об этом украинским властям, однако, по его словам, до 1 апреля 2025 года ситуация оставалась неизменной – документы продолжали храниться в незащищенном виде. Хотя обычные пользователи интернета не имели прямого доступа к этой информации, для злоумышленников, обладающих соответствующими знаниями и инструментами, получение доступа не составляло значительной сложности.

Джейк Диксон выразил серьезное беспокойство относительно возможных последствий такой утечки. Он отметил, что если эти данные еще не попали в руки злоумышленников, то это было лишь вопросом времени. По его словам, такая информация может быть использована для мошенничества, кражи личных данных и других противоправных действий. Он также выразил опасения, что российские разведывательные и кибернетические подразделения могут активно искать подобные незащищенные хранилища данных.

Кто несет ответственность и каковы последствия?

Джейк Диксон сообщил об обнаруженной проблеме украинской Группе реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA) еще в 2022 году. Однако, как утверждают журналисты, ссылаясь на электронные письма, CERT-UA не отреагировала должным образом на это сообщение в течение трех лет.

Представитель Госспецсвязи, который курирует CERT-UA, в комментарии Kyiv Independent заявил, что ответственность его ведомства заключается в реагировании на киберинциденты, среди которых не было утечек данных. Он предположил, что за эту конкретную базу данных, вероятно, отвечает Министерство цифровой трансформации, и отказался от дальнейших комментариев.

Расследование издания показало, что в Украине существует сложная система ответственности за подобные случаи, что затрудняет поиск виновных. Однако, сам факт того, что такое огромное количество чувствительных персональных данных годами находилось в открытом доступе, вызывает серьезные вопросы относительно уровня кибербезопасности в стране и защиты персональных данных граждан.