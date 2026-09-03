Samsung без предупреждения блокирует аккаунты владельцев Galaxy: под прицелом оказались пользователи Gmail

Владельцы устройств Samsung столкнулись с необычной проблемой: их учетные записи Samsung Account внезапно деактивируются без видимой причины. При попытке повторного входа система сообщает, что аккаунт отключен «из соображений безопасности», причем обычная сброс пароля проблему не решает.

Первые массовые жалобы начали поступать в конце августа, а в течение следующих нескольких дней количество сообщений на Reddit и официальных форумах Samsung заметно возросло. Об этой же проблеме сообщают пользователи из США, Канады, Мексики, Испании и других стран, поэтому она, по-видимому, не связана с конкретным регионом или моделью смартфона.

На экране появляется сообщение: «Can’t sign in. Account deactivated for security reasons». Некоторые владельцы Galaxy рассказывают, что перед этим смартфон самостоятельно вышел из учетной записи Samsung Account, после чего войти в нее повторно уже не удалось.

Вместе с аккаунтом исчезает доступ к части экосистемы

Сам смартфон после блокировки учетной записи Samsung Account не превращается в «кирпич», однако пользователь может лишиться доступа к ряду важных фирменных сервисов.

Среди них — Samsung Wallet, SmartThings и Samsung Find. Проблема может затронуть даже другие устройства Samsung, привязанные к той же учетной записи, включая телевизоры и SmartTag. Один из пользователей сообщил, что после блокировки он больше не мог использовать SmartThings и Samsung Wallet, а смартфон регулярно требовал повторной авторизации.

Восстановление пароля, которое обычно помогает при проблемах с входом, в данном случае зачастую ничего не меняет. У Samsung есть официальная инструкция по устранению проблем с авторизацией, однако отдельного общедоступного способа восстановления именно таких деактивированных учетных записей компания пока не опубликовала.

Под подозрением оказались псевдонимы Gmail

Одной из возможных причин называют использование почтовых псевдонимов. Gmail, например, позволяет добавить к адресу знак «+» с дополнительным текстом или использовать точки, продолжая получать письма в тот же почтовый ящик.

Несколько пострадавших сообщили, что сотрудники службы поддержки Samsung обращали внимание именно на такие адреса. В одном из случаев пользователю посоветовали после восстановления доступа заменить почтовый псевдоним на отдельный уникальный адрес.

Однако пока нельзя назвать это подтверждённой причиной. Среди заблокированных есть и пользователи, которые утверждают, что не использовали никаких псевдонимов. Поэтому проблема может быть более широкой — например, ошибкой автоматизированной системы безопасности.

Компания Samsung пока не дала публичного объяснения

Некоторые сотрудники службы поддержки уже называли эту ситуацию «известной проблемой», над которой работает Samsung. Некоторым после обращения и подачи заявки удалось восстановить доступ, однако результат пока непредсказуем: другие пользователи остаются заблокированными даже после нескольких обращений.

По состоянию на 3 сентября компания Samsung не опубликовала официального объяснения причин массовых блокировок и не предложила универсального способа их устранения. Новые жалобы продолжают поступать, поэтому владельцам заблокированных аккаунтов пока остается обращаться непосредственно в службу поддержки и просить передать случай на дополнительную проверку.