Samsung без попередження блокує акаунти власників Galaxy: під прицілом користувачі Gmail

Власники пристроїв Samsung зіткнулися з незвичайною проблемою: їхні облікові записи Samsung Account раптово деактивуються без очевидної причини. Після спроби повторного входу система повідомляє, що акаунт відключений «з міркувань безпеки», причому звичайне скидання пароля проблему не вирішує.

Перші масові скарги почали з’являтися наприкінці серпня, а протягом наступних кількох днів кількість повідомлень на Reddit та офіційних форумах Samsung помітно зросла. Про однакову проблему повідомляють користувачі зі США, Канади, Мексики, Іспанії та інших країн, тому вона, схоже, не пов’язана з конкретним регіоном або моделлю смартфона.

На екрані з’являється повідомлення: «Can’t sign in. Account deactivated for security reasons». Деякі власники Galaxy розповідають, що перед цим смартфон самостійно вийшов із Samsung Account, після чого увійти повторно вже не вдалося.

Разом з акаунтом зникає доступ до частини екосистеми

Сам смартфон після блокування Samsung Account не перетворюється на «цеглину», однак користувач може втратити доступ до низки важливих фірмових сервісів.

Серед них Samsung Wallet, SmartThings і Samsung Find. Проблема може зачіпати навіть інші пристрої Samsung, прив’язані до того самого облікового запису, включно з телевізорами та SmartTag. Один із користувачів повідомив, що після блокування більше не міг використовувати SmartThings і Samsung Wallet, а смартфон регулярно вимагав повторно авторизуватися.

Відновлення пароля, яке зазвичай допомагає при проблемах із входом, у цьому випадку часто нічого не змінює. Samsung має офіційну інструкцію для вирішення проблем з авторизацією, однак окремого загальнодоступного способу відновлення саме таких деактивованих акаунтів поки не опублікувала.

Під підозрою опинилися псевдоніми Gmail

Однією з можливих причин називають використання поштових псевдонімів. Gmail, наприклад, дозволяє додати до адреси знак «+» із додатковим текстом або використовувати крапки, продовжуючи отримувати листи в ту саму поштову скриньку.

Кілька постраждалих повідомили, що співробітники підтримки Samsung звертали увагу саме на такі адреси. В одному з випадків користувачу порадили після відновлення доступу замінити поштовий псевдонім на окрему унікальну адресу.

Однак називати це підтвердженою причиною поки не можна. Серед заблокованих є й користувачі, які стверджують, що не використовували жодних псевдонімів. Тому проблема може бути ширшою — наприклад, помилкою автоматизованої системи безпеки.

Samsung поки не дала публічного пояснення

Окремі співробітники служби підтримки вже називали ситуацію «відомою проблемою», над якою працює Samsung. Декому після звернення та створення заявки вдалося повернути доступ, однак результат поки непередбачуваний: інші користувачі залишаються заблокованими навіть після кількох звернень.

Станом на 3 вересня Samsung не опублікувала офіційного пояснення причин масових блокувань і не представила універсального способу їх усунення. Нові скарги продовжують з’являтися, тому власникам заблокованих акаунтів наразі залишається звертатися безпосередньо до підтримки та просити передати випадок на додаткову перевірку.