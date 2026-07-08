Windows 11 получит функцию восстановления из облака

Microsoft тестирует новую функцию восстановления Windows 11 под названием Cloud Rebuild, которая возвращает ПК в чистое, гарантированно рабочее состояние путём полной переустановки системы — даже если Windows вообще не загружается.

В отличие от функции «Вернуть ПК в исходное состояние», Cloud Rebuild загружает из Центра обновлений Windows не только образ системы, но и необходимые драйверы устройств, поэтому компьютер восстанавливается полностью работоспособным без USB-накопителя или заранее подготовленного образа. Процесс запускается через среду восстановления WinRE и требует подключения к Интернету через Ethernet или Wi-Fi.

Важно: эта функция не сохраняет личные файлы и установленные программы — это вариант «чистого листа» для тех случаев, когда другие способы восстановления уже не помогают.

В настоящее время Cloud Rebuild доступна только участникам программы Windows Insider в экспериментальных сборках Windows 11. Массовое внедрение этой функции Microsoft планирует начать уже в ближайшие месяцы.