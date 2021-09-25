Експерти розповіли про приховані функції Wi-Fi в смартфонах

В даному матеріалі розповідаємо про неочевидні функціях Wi-Fi в смартфонах – виведення зображення на телевізор і швидкий обмін даними між смартфонами.





Як вивести зображення з телефону на телевізор через Wi-Fi?

Подивитися відео зі смартфона на великому екрані телевізора можна не тільки за допомогою HDMI-кабелю, а й через Wi-Fi. Для цього потрібно скористатися функцією “Трансляція”:

Перейдіть в налаштування телефону і відкрийте розділ Wi-Fi. Знайдіть розділ “Підключення пристрою”, “Бездротові з’єднання” або “Wi-Fi Direct” (назва залежить від моделі телефону).

Тут можна почати пошук доступних пристроїв. Коли потрібний пристрій буде виявлено, залишиться дати згоду на створення пари.

Важливо! Телевізор і телефон повинні бути підключені до однієї мережі Wi-Fi.

Якщо функцію Wi-Fi Direct знайти не вдалося, можна скористатися додатком Miracast, який можна завантажити в Google Play.

Як передавати файли за допомогою Wi-Fi Direct?

Щоб передати файл між двома смартфонами за допомогою Wi-Fi Direct, потрібно:

Включити на обох пристроях Wi-Fi. Перейти в розділ Wi-Fi Direct. У списку доступних пристроїв знайти і вибрати потрібний, а потім підтвердити з’єднання.

На цьому підключення завершено. Два смартфони тепер включені в одну мережу, і поки працює Wi-Fi, користувачі зможуть передавати дані. Для цього потрібно вибрати будь-який файл (зображення, відеоролик і т.д.), натиснути на дію “Відправити” або “Поділитися”, а потім вибрати спосіб “Wi-Fi Direct”. Після підтвердження відправлення користувачем файл буде відправлений на другий пристрій.

Як передавати файли по Wi-Fi за допомогою додатків?

Щоб переносити різні файли між двома телефонами, можна скористатися безкоштовними додатками з Google Play. Їх принцип роботи схожий. Необхідно встановити додаток (SHAREit, Filedrop або Instashare) на обидва пристрої і встановити з’єднання між двома телефонами. Далі можна швидко обмінюватися даними – в рази швидше, ніж через Bluetooth.