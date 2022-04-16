Grand Theft Auto VI була готова в 2020 році, але Rockstar Games несподівано вирішила її повністю переробити

Мережевий аналітик під ніком Moth Culture заявив, що екшен-адвенчура у відкритому світі Grand Theft Auto VI була повністю готова вже у 2020 році.





Але у Rockstar Games не захотіли випускати Grand Theft Auto VI у тому вигляді. Проект забракували та почали створювати гру буквально з нуля. Точні причини не називаються. Але, з чуток, однією з таких стала критика завдань у Red Dead Redemption 2. Приблизно такими ж вони мали бути і в Grand Theft Auto VI.

Керівництво Rockstar Games вважало, що «клон» RDR 2 із нудними та тривалими квестами, але в іншому сеттингу, навряд чи сподобається геймерам. Більше того, боси вирішили, що така GTA могла б поставити хрест на культовій серії. Тому автори вирішили переробити гру. В GTA VI ver. 2.0 ставлять акцент на сюжеті, просунутих екшен-механіках, іскрометних діалогах і цікавій системі випадкових подій у світі Grand Theft Auto VI.

Ще одна причина – двіжок застарів. Переробляти гру на старому не мало сенсу. Тож вирішили обрати інший. Ймовірно, йдеться про Unreal Engine 5. Коли гра таки вийде? За словами мережевих аналітиків, не раніше 2024 року.

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