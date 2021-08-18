Яка стабілізація краще: оптична чи цифрова і навіщо вона взагалі потрібна

Щоб зображення виходили різкими навіть при зйомці “з рук”, в гаджетах використовують системи стабілізації. Але не всі вони однакові: розповідаємо, які з них краще.





Навіщо взагалі потрібна стабілізація зображення в смартфонах і камерах? Для отримання чіткого знімка і об’єкт, і камера повинні бути жорстко зафіксовані. І якщо з об’єктом проблем не виникає (звичайно, якщо це не дитина або активний домашній улюбленець, яким правила зйомки не поясниш), то з самим гаджетом складніше.

Якщо знімати в гарну погоду з невеликої відстані, витримка на апараті буде досить короткою.

Коли ви тримаєте смартфон або фотоапарат в руці, при фокусній відстані 50 мм і витримці довше 1/60 с може виникнути “смаз”, тобто зображення буде розмитим. З ростом фокусної відстані і вимоги до витримки ростуть: наприклад, на 100 мм з руки краще знімати на 1/100 с та коротше.

А якщо немає можливості використовувати коротку витримку? Наприклад, ви знімаєте в хмарний день і світла не так багато. Добре, коли є штатив або хоча б нерухомий елемент, куди можна поставити гаджет (наприклад, гранітний парапет). Але якщо все ж доводиться знімати з рук, приходить на виручку система стабілізації. Її завдання – компенсувати тремтіння вашої руки.

Стабілізація: зовнішня і вбудована

Стабілізація ділиться на активну і пасивну. До першої відносяться всілякі підвіси, стедіками та інші пристрої, що стабілізують камеру в просторі. Подібні аксесуари в наші дні застосовуються не тільки професіоналами, але і всіма підряд – в продажу достатньо стабілізаторів від безлічі брендів, розрахованих на різний гаманець. Інша справа, що всім цим потрібно вміти користуватися, а пасивна стабілізація ніяких особливих знань не вимагає.

Пасивна стабілізація вже вбудована в саму камеру і працює або за принципом оптичної стабілізації зображення (Optical Image Stabilizer, OIS), або за принципом цифрової стабілізації зображення (Electronic Image Stabilizer або Digital Image Stabilizer, EIS або DIS). Обидва рішення використовуються в сучасних смартфонах, але чим вони відрізняються і яке з них краще?

Функція оптичної стабілізації: чиста механіка

Загальна задача стабілізаторів – зробити підсумкове зображення чітким, але домагаються цього системи в різний спосіб. OIS, що з’явилася раніше, являє собою цілий комплекс: стабілізуючий елемент об’єктива, здатний рухатися по вертикалі і горизонталі, за допомогою електроприводів “маневрує” по командам від гіроскопічних датчиків заради того, щоб під час експозиції фотоапарата повністю компенсувати рухи камери в проекції зображення на плівці або матриці цифрових фотоапаратів.

Пізніше з’явилася система, в якій рухи компенсуються вже за допомогою рухомої матриці всередині корпусу камери – це дозволило використовувати змінні об’єктиви, хоча і ціною трохи меншої ефективності. Але помітити це можна лише в дуже складних умовах зйомки.

Оптичні системи стабілізації згодом з’явилися і в смартфонах. Не так давно ми тестували vivo X60 Pro, де використана саме така система.

Цифрова стабілізація: програмне рішення

Цифрова стабілізація також бореться з нечітким зображенням, але робить це без механічної “допомоги”. При EIS частина пікселів матриці камери не формує картинку, а працює в якості резерву – при русі процесор розуміє, що зображення буде розмитим і використовує ці “запасні” пікселі, щоб компенсувати втрати. У підсумку кадри виходять чіткими, але найчастіше менш якісними, ніж ті ж зображення, виконані за допомогою пристрою з оптичною стабілізацією. При цьому реалізація подібного рішення вимагає менших витрат, а тому цифрова стабілізація часто зустрічається в бюджетних пристроях.

Флагманські смартфони зазвичай мають комбіновану систему стабілізації, в якій OIS доповнюється EIS. Це дозволяє домогтися максимально якісного зображення, хоча, наприклад, Google в своїй лінійці Pixel використовує тільки цифрову стабілізацію – софт у компанії написаний якісний, і він дає можливість робити дуже хороші кадри. Інша справа – бюджетні пристрої, творці яких економлять на комплектуючих і в підсумку виходить, що самі по собі компоненти камери не найкращі, до того ж слабке “залізо” не дозволяє реалізувати максимально якісні алгоритми EIS, так що на виході виходять фотографії, які без сліз можна розглядати тільки на екрані цього ж смартфона.

Оптична або цифрова стабілізація: що краще?

Так що в підсумку, який з варіантів краще? Однозначно, оптична. Але реалізувати її не так просто – особливо, в компактних об’єктивах смартфонів. Тому такі системи використовують, головним чином, в дорогих гаджетах.

Цифрова стабілізація – “економ-варіант”. Краще, ніж ніякої, але не такий ефективний, як оптична. Такі зустрічаються, як правило, в смартфонах середнього класу.