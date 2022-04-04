Названа настройка смартфона, яку не можна відключати

Про те, яке налаштування точне не слів вимикати на будь-якому смартфонів розповів керівник тестової лабораторії компанії Slaxico Юрій Шарлай. Мова йде про автоматичне оновлення системи та додатків.





За словами експерта, відключати оновлення самої системи та встановлених програм може бути небезпечно – це зробить пристрій менш захищеним від кібератак, а ризик злому зростає у рази, стверджує Шарлай.

Тому, вважає фахівець, оновлювати пристрій можна і потрібно. Тим, хто використовує мобільний банк, рекомендується встановлення антивірусного рішення. Завантажувати всі оновлення рекомендується або з сайту виробника (якщо програма була встановлена ​​самостійно), або через офіційні каталоги.

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