Експерти назвали нову функцію зарядки і покращення захисту смартфонів на MIUI

Компанія Xiaomi продовжує додавати нові налаштування і функції в тестові версії оболонки MIUI і слідом за поліпшенням очищення смартфона, вносить досить важливі зміни в процес зарядки і роботу програми «Безпека».





Відразу кілька власників Mi 10 опублікували скріншоти, що показують перероблену анімацію зарядки, яка тепер відображає детальну інформацію про те, з якою потужністю заряджається смартфон в даний момент часу.

Зліва ви бачите знімок зроблений в першу секунду після підключення, а праворуч момент пікової потужності.

Це може бути корисно для виявлення проблем з акумуляторами і відстеженням стану зарядного пристрою, а також дозволить користувачам наочно побачити старт і закінчення процесу зарядки, адже після досягнення 100%, батарея смартфона все ще продовжує поповнювати свій запас.

Ця функція тільки тестується, але умільці вже створили її візуальний аналог. Щоб отримати його на свій смартфон Xiaomi, вам потрібно завантажити тему оформлення «P TON» (попередньо перейшовши на регіон Непал).

Потім заходите в додаток «Теми» -> значок чоловічка в правому нижньому кутку -> Компоненти -> Екран блокування і вибираєте завантажити тему, після чого при підключенні зарядки на екрані блокування буде з’являтися анімація в схожому стилі.

Оновлений ​​захист

У новій бета-версії програми «Безпека» був переглянутий підхід до пошуку вразливостей і шкідливого програмного забезпечення. В процес сканування додали (поки що тільки для Китаю) новий пункт – «Possible risk» (Можливі ризики), в який будуть потрапляти потенційно небезпечні програми і їх активності.

Але куди більш важливі зміни принесло оновлення додатка «Компоненти безпеки MIUI», в якому були об’єднані «Avast» і «AVL» і додана можливість включити хмарну перевірку.

Не забувайте відключити автоматичне оновлення

Завдяки нововведенням пропав абсолютно непотрібний вибір сигнатури, а загальний рівень захисту смартфонів (якщо вірити Xiaomi) виріс на 30%, і на нашу думку це оновлення точно не буде зайвим для вашого гаджета.